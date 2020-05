जम्मू काश्मीरमध्ये पुन्हा गोळीबार; दोन अधिकाऱ्यांसह तीन जवान शहीद

श्रीनगर : भारत-पाकिस्तान सीमेवर आज पुन्हा एकदा दहशतवाद्यांशी सुरक्षा रक्षकांची जोरदार चकमक झाली. या चकमकीत दोन लष्करी अधिकाऱ्यांसोबत तीन जवान शहीद झाले आहेत. तर, दोन दहशतवाद्यांना ठार करण्यात करण्यात जवानांना यश आलं आहे. एएनआयनं याबाबत वृत्त दिलं आहे.

Colonel Ashutosh Sharma, Commanding Officer of 21 Rashtriya Rifles unit lost his life in an encounter yesterday with terrorists in Handwara area of Jammu and Kashmir. He had been part of several successful counter-terrorist operations in the past. pic.twitter.com/0buVlo9shj

जम्मू-काश्मीरच्या हंदवाडा परिसरात शनिवारी रात्रीपासून सुरु असलेल्या चकमकीत भारतीय जवान शहीद झाले आहेत. शहीद झालेल्या जवानांमध्ये एक कमांडिंग ऑफिसर, मेजर आणि दोन जवानांचा समावेश आहे. तर एकजण स्थानिक पोलीस दलातील कर्मचारी होते.

Team of 21 RR had entered the house of a civilian to prevent a hostage situation when they came under attack from terrorists who had already reached there.4 Armymen& a Sub Inspector lost their lives. Civilians stuck in the house were also safely evacuated: Indian Army Officials https://t.co/s02tsSvh9l

— ANI (@ANI) May 3, 2020