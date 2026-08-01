Army Major Accident : उंटाला धडकली आर्मी मेजरची भरधाव कार, महिन्याभरापूर्वी लग्न झालेल्या मेजरचा जागीच मृत्यू, दोन लेफ्टनंट गंभीर जखमी

Jaisalmer Road Accident : राजस्थानातील जैसलमेर येथे झालेल्या भीषण रस्ता अपघातात भारतीय लष्करातील एका मेजर अधिकाऱ्याचा मृत्यू झाला. यांच्यासह दोन लेफ्टनंट अधिकारी गंभीर जखमी झाले आहेत. राष्ट्रीय महामार्ग-11 वरील आर्मी परिसरात उशिरा रात्री लष्करी अधिकाऱ्यांना घेऊन जाणारी एसयूव्ही अचानक रस्त्यावर आलेल्या उंटाला धडकली. धडक इतकी जोरदार होती की वाहनावरील चालकाचा ताबा सुटून गाडी रस्त्याखाली जाऊन पलटी झाली..अपघातानंतर तिन्ही अधिकाऱ्यांना तातडीने लष्करी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. मात्र, मेजर हमजा आरिफ यांना डॉक्टरांनी मृत घोषित केले. या घटनेमुळे लष्करासह स्थानिक प्रशासनातही हळहळ व्यक्त होत असून महामार्गांवरील मोकाट जनावरांचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे..ड्युटीवरून परतताना झाला अपघातमिळालेल्या माहितीनुसार, मध्यरात्री सुमारे १२.३० वाजण्याच्या सुमारास जैसलमेरमधील थईयात आर्मी परिसरातील वॉर म्युझियमजवळ हा अपघात झाला. भारतीय लष्कराची काळ्या रंगाची टाटा सफारी गाडी TCP-2 वरून TCP-3 कडे जात होती. त्यामध्ये तीन लष्करी अधिकारी प्रवास करत होते. याचवेळी अचानक एक उंट रस्त्यावर आल्याने चालकाला वाहनावर नियंत्रण मिळवता आले नाही आणि भरधाव एसयूव्ही उंटाला धडकली. त्यानंतर वाहन रस्त्याखाली जाऊन पलटी झाले..घटनास्थळी मृत उंट आणि चक्काचूर वाहनसदर पोलीस ठाण्याचे सहाय्यक उपनिरीक्षक (ASI) जगदीश दान यांनी सांगितले की, नियंत्रण कक्षाकडून माहिती मिळताच पोलिसांचे पथक घटनास्थळी दाखल झाले. तेथे रस्त्यावर मृत उंट पडलेला होता, तर लष्कराची टाटा सफारी रस्त्याखाली गंभीररीत्या नुकसान झालेल्या अवस्थेत आढळली. वाहनाची अवस्था पाहता अपघाताची तीव्रता स्पष्ट होत होती..पोलिसांनी घटनास्थळाचा पंचनामा करून अपघाताच्या कारणांचा प्राथमिक तपास सुरू केला आहे. अपघाताची माहिती मिळताच लष्कराचे जवान आणि स्थानिक पोलीस घटनास्थळी पोहोचले. संयुक्त बचाव मोहिमेद्वारे तिन्ही अधिकाऱ्यांना वाहनातून बाहेर काढून तातडीने लष्करी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. रुग्णालयात डॉक्टरांनी मेजर हमजा आरिफ यांना मृत घोषित केले. तर लेफ्टनंट अभिनव आणि लेफ्टनंट आयुष्मान यांच्यावर उपचार सुरू असून त्यांची प्रकृती गंभीर असल्याचे सांगण्यात आले आहे..Rajasthan Pollution: आशियातील सर्वात मोठे संगमरवरी कचरा यार्ड ठरले प्रदूषणाचा 'हॉटस्पॉट'; संशोधनातून धक्कादायक वास्तव.मेजर हमजा आरिफ यांचा नुकताच झाला होता विवाहया अपघातात मृत्युमुखी पडलेले मेजर हमजा आरिफ हे मध्य प्रदेशातील इंदूर येथील रहिवासी होते. ते भारतीय लष्करात मेजर पदावर कार्यरत होते. काही दिवसांपूर्वीच त्यांचा विवाह झाला होता. त्यांच्या अकाली निधनामुळे कुटुंबीय, मित्रपरिवार आणि सहकारी सैनिकांमध्ये शोककळा पसरली आहे. लष्करी रुग्णालयातून मेजर यांच्या मृत्यूची माहिती पोलिसांना देण्यात आली. त्यानंतर आवश्यक कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून त्यांचे पार्थिव जैसलमेर येथील जवाहर रुग्णालयाच्या शवागारात ठेवण्यात आले. शवविच्छेदनाची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर पार्थिव लष्कर आणि कुटुंबीयांच्या ताब्यात दिले जाणार आहे..अपघाताचा तपास सुरूसदर पोलीस ठाण्यात या प्रकरणाची नोंद करण्यात आली असून अपघाताच्या सर्व अंगांनी तपास सुरू आहे. अपघातावेळी वाहनाचा वेग किती होता आणि या दुर्घटनेमागे इतर कोणते कारण होते का, याचा शोध पोलीस घेत आहेत. मात्र, प्राथमिक तपासात रस्त्यावर अचानक आलेल्या उंटाला धडक लागणे हेच अपघाताचे प्रमुख कारण असल्याचे समोर आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.