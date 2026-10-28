Arnab Cyclone: 'अर्णब' चक्रीवादळाचा झारखंडला तडाखा; रांची अन् जमशेदपूरमधील शाळा २ दिवस बंद, प्रशासनाकडून हाय अलर्ट video viral

बंगालच्या उपसागरात निर्माण झालेल्या ‘अर्णब’ या तीव्र चक्रीवादळाचा आंध्र प्रदेशच्या किनारपट्टीसह पूर्व भारतातील काही राज्यांवर परिणाम होत आहे. भारतीय हवामान विभागाने २८ ऑक्टोबर रोजी दिलेल्या माहितीनुसार, चक्रीवादळ आंध्र प्रदेशच्या किनारपट्टीजवळ असून बापटला आणि विशाखापट्टणमदरम्यान किनारा ओलांडण्याची प्रक्रिया सुरू होती. या हवामान प्रणालीमुळे झारखंडमध्येही पाऊस, वादळी वारे आणि विजांच्या कडकडाटाचा इशारा देण्यात आला आहे..रांची आणि जमशेदपूरमध्ये शाळा बंदहवामानातील संभाव्य बदल आणि विद्यार्थ्यांची सुरक्षितता लक्षात घेऊन रांची आणि पूर्व सिंहभूम जिल्ह्यांतील शाळांमध्ये २८ आणि २९ ऑक्टोबर रोजी वर्ग बंद ठेवण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे. हा निर्णय सरकारी, अनुदानित आणि खासगी शाळांना लागू आहे. काही शाळांमध्ये आधीच नियोजित परीक्षा घेण्याबाबत संबंधित शाळा व्यवस्थापनाला निर्णय घेण्याची मुभा देण्यात आली आहे.प्रशासनाने संबंधित विभागांना सतर्क राहण्याचे आणि परिस्थितीवर लक्ष ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत. नागरिकांनीही हवामानविषयक सूचनांचे पालन करावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे..हवामान विभागाचा पावसाचा इशाराचक्रीवादळाच्या प्रभावामुळे झारखंडच्या काही भागांत जोरदार पाऊस, मेघगर्जना आणि वेगवान वारे वाहण्याची शक्यता आहे. हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार, राज्यातील काही जिल्ह्यांसाठी ऑरेंज, तर काही भागांसाठी यलो अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. पावसाचा जोर आणि वाऱ्यांचा वेग जिल्ह्यानुसार वेगवेगळा असू शकतो.सखल भागांत पाणी साचणे, कमकुवत बांधकामांचे नुकसान होणे आणि झाडांच्या फांद्या कोसळण्याचा धोका लक्षात घेऊन प्रशासनाने खबरदारी घेण्याचे आवाहन केले आहे..रेल्वे वाहतुकीवरही परिणामचक्रीवादळाच्या पार्श्वभूमीवर रेल्वे प्रशासनाने प्रवाशांच्या सुरक्षिततेसाठी काही गाड्या रद्द केल्या आहेत. त्यामध्ये हावडा-जगदलपूर संबलेश्वरी एक्सप्रेसचाही समावेश आहे.गाडी क्रमांक १८००५, हावडा-जगदलपूर एक्सप्रेस: २७ ते ३० ऑक्टोबरदरम्यान रद्द.गाडी क्रमांक १८००६, जगदलपूर-हावडा एक्सप्रेस: २८ ते ३१ ऑक्टोबरदरम्यान रद्द.प्रवाशांनी रेल्वे स्थानकाकडे जाण्यापूर्वी आपल्या गाडीची अद्ययावत स्थिती तपासावी. हवामानातील बदलांनुसार रेल्वेच्या वेळापत्रकात आणखी बदल होऊ शकतात..नागरिकांना खबरदारी घेण्याचे आवाहनवादळी पाऊस आणि विजांचा कडकडाट सुरू असताना नागरिकांनी अनावश्यक प्रवास टाळावा. झाडांखाली, विजेच्या खांबांजवळ किंवा कमकुवत बांधकामांच्या आसपास थांबू नये. सखल भागात राहणाऱ्या नागरिकांनी पाणी साचण्याच्या परिस्थितीकडे लक्ष द्यावे आणि प्रशासनाच्या सूचनांचे पालन करावे.चक्रीवादळाचा मार्ग आणि तीव्रता यानुसार परिस्थितीत बदल होऊ शकतो. त्यामुळे नागरिकांनी भारतीय हवामान विभाग आणि स्थानिक प्रशासनाकडून जारी होणाऱ्या ताज्या सूचनांवर लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.