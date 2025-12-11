Laborers Truck Accident: मोठी घटना! मजुरांनी भरलेला ट्रक हजार फूट खोल दरीत कोसळला; २२ जणांचा दुर्दैवी अंत

अरुणाचल प्रदेशातील अंजाव जिल्ह्यात एक भयानक अपघात घडला. मजुरांना घेऊन जाणारा एक ट्रक धोकादायक डोंगरी रस्त्यावरून घसरला आणि हजारो फूट खोल दरीत पडला. या अपघातात सुमारे २२ कामगारांचा मृत्यू झाला, तर आतापर्यंत फक्त एकाला जिवंत वाचवण्यात यश आले आहे. बुधवारी हा अपघात झाला. सर्व कामगार आसामच्या तिनसुकिया जिल्ह्यातील गेलापुखुरी चहाच्या मळ्यातील होते. .मिळालेल्या माहितीनुसार,ते अरुणाचल प्रदेशातील एका प्रकल्पाच्या ठिकाणी कंत्राटावर काम करण्यासाठी जात होते. तीव्र वळणे, तीव्र उतार आणि खोल दरी असलेल्या धोकादायक रस्त्यावर हा अपघात झाला. मृतांमध्ये बुधेश्वर दीप, राहुल कुमार, समीर दीप, जॉन कुमार, पंकज मानकी, अजय मानकी, बिजय कुमार, अभय भूमिज, रोहित मानकी, बिरेंद्र कुमार, अगोर तांती, धीरेन चेतिया, रजनी नाग, दीप गोवाला, रामचबक सोनार, सोनतन नाग, संजय आणि मुन्ना कुमार, जोन कुमार, करण कुमार यांचा समावेश आहे..VIDEO : युट्यूबरने गाईला खायला घातले चिकन मोमोज; हिंदू संघटना-गोरक्षक आक्रमक, सोशल मीडियावर व्हिडिओ तुफान व्हायरल.अन्य तीन कामगारांची ओळख अद्याप पटलेली नाही. मृतांच्या कुटुंबीयांना माहिती देण्यात आली आहे. अपघातस्थळावरून बचाव पथकांनी १३ मृतदेह बाहेर काढले आहेत. उर्वरितांचा शोध सुरूच आहे. उतार, अत्यंत कठीण भूभाग आणि घटनास्थळावरील खराब रस्ते यामुळे बचाव कार्यात अडथळा येत आहे. पोलीस, जिल्हा प्रशासन, एसडीआरएफ आणि सैन्याच्या पथके संयुक्तपणे हे काम करत आहेत. .सर्व मृतदेह शवविच्छेदनासाठी पाठवण्यात आले आहेत. मृतांच्या कुटुंबियांना माहिती देण्यात आली आहे. आसाम आणि अरुणाचल प्रदेशातील वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थळी पोहोचले आहेत. हायुलियांगच्या अतिरिक्त उपायुक्त ज्युलिया मिहू यांनी सांगितले की, अरुणाचल प्रदेशातील अंजाव जिल्ह्यातील हयुलियांगमधील मिथुंगना आणि मैलांग टाउनशिप दरम्यान, लैलांग टाउनशिपमधील हयुलियांगपासून सुमारे ४७ किमी अंतरावर असलेल्या सगलगम रोडवर हा अपघात झाला. .VIDEO : 'कायदा सर्वांसाठी समान, मग तुम्ही का मोडता? चुकीचा यू-टर्न घेतल्यावर महिलेने भरचौकात पोलिसांनाच सुनावलं; प्रकरण गेलं थेट ठाण्यात....मजुरांना घेऊन जाणारी पिकअप व्हॅन डोंगराळ रस्त्यावरून कोसळली. अपघातात मृत्युमुखी पडलेल्या १३ जणांचे मृतदेह बाहेर काढण्यात आले आहेत. एका गंभीर जखमी व्यक्तीला दिब्रुगड येथे हलवण्यात आले आहे. सर्व मृत कामगार तिनसुकिया येथील होते. या घटनेने हळहळ व्यक्त करण्यात येत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.