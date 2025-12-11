देश

Laborers Truck Accident: मोठी घटना! मजुरांनी भरलेला ट्रक हजार फूट खोल दरीत कोसळला; २२ जणांचा दुर्दैवी अंत

Arunachal Pradesh Truck Accident: अरुणाचल प्रदेशातील अंजाव जिल्ह्यात एक दुर्दैवी अपघात घडला. कामगारांना घेऊन जाणारा एक ट्रक खोल दरीत कोसळला.
Laborers Truck Accident

Laborers Truck Accident

ESakal

Vrushal Karmarkar
Updated on

अरुणाचल प्रदेशातील अंजाव जिल्ह्यात एक भयानक अपघात घडला. मजुरांना घेऊन जाणारा एक ट्रक धोकादायक डोंगरी रस्त्यावरून घसरला आणि हजारो फूट खोल दरीत पडला. या अपघातात सुमारे २२ कामगारांचा मृत्यू झाला, तर आतापर्यंत फक्त एकाला जिवंत वाचवण्यात यश आले आहे. बुधवारी हा अपघात झाला. सर्व कामगार आसामच्या तिनसुकिया जिल्ह्यातील गेलापुखुरी चहाच्या मळ्यातील होते.

Loading content, please wait...
Arunachal Pradesh
accident
accident news
Truck
accident death
Accident Death News
accident news today

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com