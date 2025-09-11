Arunachal Pradesh: 'अरुणाचल प्रदेशात दुर्मीळ मांजरीचे दर्शन'; सुमारे ४,२०० मीटर उंचीवर अस्तित्व, जैवविविधतेवर शिक्कामोर्तब

इटानगर : अरुणाचल प्रदेशातील जंगलात वन्यजीव सर्वेक्षणात निसर्गाचा दुर्मीळ खजिना सापडला आहे. फारशा पाहिल्या न गेलेल्या पल्लास मांजरीचे दर्शन झाले असून या जंगली मांजरीचे छायाचित्र प्रथमच मिळाले आहे. वन्यजीव क्षेत्रासाठी हा शोध ऐतिहासिक मानला जात असून त्यातून अरुणाचलच्या जैवविविधतेचा अनोखा पैलू अधोरेखित झाला आहे. .माेठी बातमी! 'राज्य शासनाकडून सोलापूर जिल्ह्यातील ५८ गावे पुन्हा वाऱ्यावर'; हैदराबाद गॅझेटिअरमधील नोंदी, प्रशिक्षण फक्त मराठवाड्यातील ग्राम समितीलाच.‘डब्लूडब्लूएफ-इंडिया’ ने राज्याचा वन विभाग आणि स्थानिक समुदायांच्या मदतीने केलेल्या सर्वेक्षणात समुद्रसपाटीपासून ४,२०० मीटर उंचीवर बिबट्या, हिमबिबट्या, बिबटेमांजर आदींचे अस्तित्वही नोंदविण्यात आले. अरुणाचल प्रदेशचे प्रधान मुख्य वनसंरक्षक निलयांग ताम म्हणाले, की अरुणाचल प्रदेशात पल्लास मांजरीचा शोध लागणे हा पूर्व हिमालयातील वन्यजीव संशोधनातील मैलाचा दगड आहे..‘डब्लूडब्लूएफ-इंडिया’ च्या आसाम व अरूणाचल प्रदेशच्या संचालक अर्चिता बारूआ भट्टाचार्य म्हणाल्या, की राज्यातील पश्चिम कामेंग आणि तवांग या जिल्ह्यांतील दोन हजार चौ. कि.मी.पेक्षा अधिक उंचीवरील दुर्गम प्रदेशात ८३ ठिकाणी १३६ कॅमेरे लावण्यात आले होते. या जिल्ह्यांत ब्रिटन सरकारकडून प्रकल्पही राबविण्यात येत आहे. या ठिकाणी सर्वाधिक उंचीवर अनेक प्रजाती आढळल्या. यात बिबट्या (४,६०० मीटर), क्लाउडेड लेपर्ड (४,६५० मीटर), मार्बल्ड कॅट (४,३२६ मीटर), हिमालयीन घुबड (४,१९४ मीटर) आणि राखाडी डोक्याची उडणारी खार (४,५०६ मीटर) आदींचा समावेश आहे. या सर्वेक्षणातील प्रजातींच्या नोंदी भारतातील सर्वाधिक उंचीवर झालेल्या आहेत आणि त्या पूर्वीच्या ज्ञात जागतिक मर्यादाही ओलांडू शकतात. हे निष्कर्ष जैवविविधतेच्या अभ्यासासाठी अत्यंत महत्त्वाचे मानले जात आहेत, असेही त्यांनी सांगितले..जगात ५,०५० मीटरच्या सर्वाधिक उंचीवर प्राणी आढळल्याची नोंद आहे, यापेक्षा अगदी थोड्या खाली पल्लास मांजरीचे दर्शन झाले. थंड प्रदेशात आढळणारी ही जंगली मांजर सहजासहजी नजरेस पडत नाही. त्यामुळे तिचे छायाचित्रही क्वचित काढण्यात आले असून सर्वांत कमी अभ्यास झालेल्या मांजरांच्या प्रजातीत पल्लास मांजरीचा समावेश होतो. यापूर्वी सिक्कीम, भूतान व पूर्व नेपाळमध्ये ही मांजर दिसल्याच्या खात्रीशीर नोंदी आहेत. मात्र, या मांजरीचे अरूणाचल प्रदेशातील दस्तऐवजीकरणामुळे पूर्व हिमालयातही तिचे अस्तित्व असल्याचे निदर्शनास आले आहे..अरुणाचल प्रदेशात जवळपास पाच हजार मीटर उंचीवर पल्लास मांजरीच्या शोधामुळे हिमालयातील उंचीवरील वन्यजीव प्रजातींबद्दल आपल्याला किती कमी माहिती आहे,हे अधोरेखित झाले आहे. या राज्याचा भूप्रदेश हिमबिबट्या, क्लाउडेड बिबट्यानंतर आता पल्लास मांजरीचे अस्तित्व दिसणे, तसेच सशक्त स्थानिक पशुपालक परंपरा टिकून राहणे, हे या भूमीच्या असामान्य जैवविविधतेचे व लवचिकतेचे प्रतीक मानले जात आहे.- ऋषीकुमार शर्मा, प्रमुख,डब्लूडब्लूएफ-इंडिया, (प्रमुख, विज्ञान व संवर्धन भारत).Mehbooba Mufti: मेहराज मलिक यांना सोडा : मेहबूबा मुफ्ती; लक्ष विचलित करण्यासाठीच अटक केल्याचा आरोप.कसे केले सर्वेक्षण?अरुणाचल प्रदेशातील उंचीवरील प्रदेशात ट्रेकिंगद्वारे सर्वेक्षणाचे काटेकोर नियोजन करण्यात आले. वन्यजीवांचा शोध घेण्यासाठी लावलेले कॅमेरा ट्रॅप सलग आठ महिने सक्रिय होते. प्रतिकूल हवामानातही सहजासहजी जाणे शक्य नसलेल्या भागांत या कॅमेऱ्यांनी वन्यजीवांची छायाचित्रे टिपली. त्यामुळे ही छायाचित्रे अत्यंत महत्त्वाची मानली जात आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.