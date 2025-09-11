देश

Arunachal Pradesh: 'अरुणाचल प्रदेशात दुर्मीळ मांजरीचे दर्शन'; सुमारे ४,२०० मीटर उंचीवर अस्तित्व, जैवविविधतेवर शिक्कामोर्तब

Biodiversity Boost: जिल्ह्यांत ब्रिटन सरकारकडून प्रकल्पही राबविण्यात येत आहे. या ठिकाणी सर्वाधिक उंचीवर अनेक प्रजाती आढळल्या. यात बिबट्या (४,६०० मीटर), क्लाउडेड लेपर्ड (४,६५० मीटर), मार्बल्ड कॅट (४,३२६ मीटर), हिमालयीन घुबड (४,१९४ मीटर) आणि राखाडी डोक्याची उडणारी खार (४,५०६ मीटर) आदींचा समावेश आहे.
Rare cat species spotted at 4,200 metres in Arunachal Pradesh, marking a major boost to biodiversity.

इटानगर : अरुणाचल प्रदेशातील जंगलात वन्यजीव सर्वेक्षणात निसर्गाचा दुर्मीळ खजिना सापडला आहे. फारशा पाहिल्या न गेलेल्या पल्लास मांजरीचे दर्शन झाले असून या जंगली मांजरीचे छायाचित्र प्रथमच मिळाले आहे. वन्यजीव क्षेत्रासाठी हा शोध ऐतिहासिक मानला जात असून त्यातून अरुणाचलच्या जैवविविधतेचा अनोखा पैलू अधोरेखित झाला आहे.

