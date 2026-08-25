Arvind Kejriwal : 'आमची सत्ता आली तर, ई-२० पेट्रोलवर ५ दिवसांत बंदी घालणार'... केजरीवाल यांची गोव्यात मोठी घोषणा

Arvind Kejriwal’s Stand Against E20 Petrol in Goa : आम आदमी पार्टीचे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल यांनी मंगळवारी गोव्यात ‘E20 पेट्रोल’च्या विरोधात भूमिका मांडण्यासाठी दुसरी टाउन हॉल बैठक घेतली. यावेळी त्यांनी भाजपवर जोरदार टीका केली..केजरीवाल म्हणाले, “भाजपला वाटते की जनता त्यांनाच मत देईल आणि तेच सरकार स्थापन करतील. लोकांकडे दुसरा पर्याय नाही, अशी अहंकारी भावना त्यांच्यात आहे.” त्यांनी सांगितले की, गोव्यातील ८७ टक्के लोकांना E20 पेट्रोलमुळे अडचणी येत आहेत. येथे ८७ टक्के लोकांकडे दुचाकी तर ४७ टक्के लोकांकडे चारचाकी वाहने आहेत..शंभर लोकांना घेऊन अरविंद केजरीवाल पंतप्रधानांच्या घरावर जाणार; 'आप'ने उचलला नवीनच मुद्दा, अडीच लाख स्वाक्षऱ्यांचे निवेदन.त्यांनी ठामपणे सांगितले की, गोवा आणि उत्तर प्रदेशच्या विधानसभा निवडणुका भाजपने गमावल्या तर १० मार्चला निकाल जाहीर झाल्यानंतर अवघ्या काही दिवसांत, म्हणजे १५ मार्चपर्यंत E20 धोरण मागे घेतले जाईल. “जर सर्वांनी मिळून भाजपला मतदान न करण्याचा निर्धार केला तर हे धोरण पाच दिवसांत मागे घेतले जाईल; अन्यथा मी राजकारण सोडेन,” असे त्यांनी म्हटले..केजरीवालांनी जनतेला भाजपचा पराभव करण्याचे आवाहन केले आणि पाच दिवसांत E20 धोरण रद्द करण्याचे आश्वासन दिले. त्यांनी पुढे सांगितले की, १० मार्च २०२७ नंतर आम आदमी पार्टीचे सरकार सत्तेवर आले तर पाच दिवसांत गोव्यात इथेनॉल-मिश्रित पेट्रोलच्या विक्रीवर बंदी घालण्यात येईल..FAQs१. अरविंद केजरीवाल यांनी गोव्यात कोणत्या मुद्द्यावर टाउन हॉल बैठक घेतली? उत्तर: त्यांनी E20 पेट्रोलच्या विरोधात भूमिका मांडण्यासाठी टाउन हॉल बैठक घेतली.२. E20 पेट्रोलबाबत केजरीवाल यांनी काय दावा केला? उत्तर: गोव्यातील ८७ टक्के लोकांना E20 पेट्रोलमुळे अडचणी येत असल्याचा दावा त्यांनी केला.३. गोव्यात किती लोकांकडे दुचाकी आहेत? उत्तर: गोव्यातील ८७ टक्के लोकांकडे दुचाकी असल्याचे केजरीवाल यांनी सांगितले.४. E20 धोरण कधीपर्यंत मागे घेतले जाईल, असा दावा केजरीवाल यांनी केला? उत्तर: गोवा आणि उत्तर प्रदेशात भाजपचा पराभव झाल्यास १५ मार्चपर्यंत E20 धोरण मागे घेतले जाईल, असे त्यांनी म्हटले.५. भाजपला मतदान न करण्याचे आवाहन केजरीवाल यांनी का केले? उत्तर: E20 धोरण मागे घेण्यासाठी भाजपचा पराभव आवश्यक असल्याचे सांगत त्यांनी हे आवाहन केले.६. E20 धोरण मागे न घेतल्यास केजरीवाल यांनी काय म्हटले? उत्तर: E20 धोरण पाच दिवसांत मागे घेतले नाही तर आपण राजकारण सोडू, असे त्यांनी म्हटले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.