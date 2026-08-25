देश

Arvind Kejriwal : 'आमची सत्ता आली तर, ई-२० पेट्रोलवर ५ दिवसांत बंदी घालणार'... केजरीवाल यांची गोव्यात मोठी घोषणा

Goa Politics : आम आदमी पक्षाचे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल यांनी गोव्यात E20 पेट्रोलविरोधात दुसरी टाउन हॉल बैठक घेतली. केजरीवाल यांनी भाजपवर जनतेला दुसरा पर्याय नाही, अशा अहंकारी मानसिकतेने वागण्याचा आरोप केला.
Arvind Kejriwal targets BJP over E20 Petrol in Goa

Arvind Kejriwal targets BJP over E20 Petrol in Goa

esakal

Yashwant Kshirsagar
Updated on

Arvind Kejriwal’s Stand Against E20 Petrol in Goa : आम आदमी पार्टीचे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल यांनी मंगळवारी गोव्यात ‘E20 पेट्रोल’च्या विरोधात भूमिका मांडण्यासाठी दुसरी टाउन हॉल बैठक घेतली. यावेळी त्यांनी भाजपवर जोरदार टीका केली.

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