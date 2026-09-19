अरविंद केजरीवालांसह कुटुंबातील ५ जणांना निवडणूक आयोगाकडून नोटीस, कारण काय?

दिल्लीमध्ये मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनरिक्षणाची म्हणजेच SIR प्रक्रिया सुरू आहे. या प्रक्रियेत दिल्लीच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयाकडून आम आदमी पक्षाचे संयोजक आणि माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्यासह त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांना नोटीस देण्यात आली आहे. नवी दिल्ली-४० विधानसभा मतदारसंघातील केजरीवाल कुटुंबातील पाच जणांचा ११० मतदारांच्या यादीत समावेश आहे..या यादीत अरविंद केजरीवाल, त्यांच्या पत्नी सुनीता केजरीवाल, वडील गोविंद राम केजरीवाल, आई गीता देवी आणि २५ वर्षीय मुलगा पुलकित केजरीवाल यांच्या नावांचा समावेश आहे. या सर्वांना मागील SIR प्रक्रियेशी मॅप न होऊ शकलेल्या म्हणजेच ‘Unmapped’ श्रेणीअंतर्गत नोटीस बजावण्यात आली आहे. मागील SIR मधील नोंदींशी संबंधित मतदारांची माहिती जुळत नसल्यास त्यांना ‘Unmapped’ श्रेणीत टाकलं जातं. अशा मतदारांच्या नोंदींची पुढील पडताळणी केली जाते. त्याच प्रक्रियेचा भाग म्हणून केजरीवाल कुटुंबातील सदस्यांना नोटीस पाठवण्यात आली आहे..यादीतील ‘ते’ मतदार गोपनीय राहणार, नावे जाहीर होणार नाहीत; निवडणूक आयोग नोटीस बजावणार.केजरीवाल कुटुंबातील हे पाचही जण विधानसभा मतदारसंघ क्रमांक ४० मधील एका विशिष्ट भागातील मतदार आहेत. या मतदारसंघात नवी दिल्ली विधानसभा मतदारसंघाचाही समावेश आहे. या भागातील एकूण ११० मतदारांना अशाच प्रकारच्या नोटिसा देण्यात आल्या आहेत..संत्री विकून शाळा उभारली, पद्मश्री विजेत्याला SIRची नोटीस; कागदपत्रे सादर करण्यास दिली मुदत.SIR प्रक्रियेत मतदारांच्या नोंदी मागील पुनरिक्षणातील माहितीसोबत जुळतात की नाही, याची तपासणी केली जात आहे. त्यात ज्या मतदारांची माहिती जुन्या नोंदींशी जुळलेली नाही, अशा मतदारांना पडताळणीसाठी नोटीस बजावली जात आहे. केजरीवाल आणि त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांचाही याच श्रेणीत समावेश करण्यात आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.