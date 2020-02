अरविंद केजरीवाल 'या' दिवशी घेणार मुख्यमंत्रीपदाची शपथ

दिल्ली विधानसभा निवडणूक 2020 : नवी दिल्ली : दिल्लीकरांनी भरघोस मतांनी आम आदमी पक्षाला काल विजयी केले आणि तिसऱ्यांदा मुख्यमंत्रीपदी विरजमान होण्याचा मान अरविंद केजरीवाल यांना दिला. ७० पैकी ६२ जागा जिंकत आपने पुन्हा हेच सिद्ध केले की विकास करणाऱ्या पक्षालाच जनता निवडून देते. काल दिल्ली विधानसभेचे निकाल स्पष्ट झाल्यानंतर केजरीवाल यांनी 'दिल्लीवालों आय लव्ह यू' म्हणत दिल्लीकरांचे आभार मानले. केजरीवाल यांचा शपथविधी १४ फेब्रुवारीला होणार होता, मात्र ही तारीख बदलून हा शपथविधी पुढे ढकलण्यात आला आहे... कधी होणार केजरीवालांचा शपथविधी?

Delhi Elections : केजरी'वॉल' अभेद्य

2013 मध्ये आप आणि काँग्रेसचे सरकार स्थापन झाले होते, त्यावेळी त्यांनी २८ डिसेंबरला शपथ घेतली होती. त्यानंतर काँग्रेससोबत न पटल्याने सरकार कोसळलं पुन्हा एकदा २०१५मध्ये निवडणूका झाल्या व यावेळी त्यांनी १४ फेब्रुवारी म्हणजेच व्हॅलेंटाईन डेला मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली होती. यावेळीही १४ फेब्रुवारीलाच केजरीवालांचा शपथविधी होईल अशी चर्चा होती, मात्र ती तारीख पुढे ढकलून आता १६ फेब्रुवारीला केजरीवाल शपथ घेतील. दिल्लीतील प्रसिद्ध अशा रामलीला मैदानावर हा भव्यदिव्य शपथविधी होईल.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

Aam Aadmi Party (AAP) chief Arvind Kejriwal to take oath as the Chief Minister of Delhi on 16th February, at Ramlila Maidan. pic.twitter.com/gABczDBoCw

— ANI (@ANI) February 12, 2020