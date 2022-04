हुंड्यात म्हैस न मिळाल्याने पतीचा राग अनावर; केली पत्नीची हत्या

देशात जरी हुंडाबंदी असली तरी भारतीय समाजव्यवस्थेत गैर प्रकाराने हुंडा घेतला जातो. हुंड्यात सहसा पैशांची मागणी केली जाते. मात्र बिहारच्या (Bihar) पूर्व चंपारण (Champaran) जिल्ह्यातील खरुहा गावात हुंड्यात म्हैस न मिळाल्याने पतीने चक्क पत्नीची हत्या केली आहे. या घटनेने परिसरात एकच खळबळ उडाली आहे. अमृता कुमारी असे मृत महिलेचे नाव आहे. (as buffalo not found in dowry, husband killed his wife in bihar)

खरुहा येथील रहिवासी बैद्यनाथ सिंह यांचा मुलगा दरोगा सिंग याच्याशी 2018 साली अमृताचे लग्न झाले होते. यांना दोन मुली आणि एक मुलगा आहे. हुंडाच्या लालसेपोटी म्हैस न मिळाल्याच्या रागातून दरोगा सिंग याने पत्नीचा चाकूने वार करून तीची हत्या केली. त्याने चाकूने मानेवर व पोटावर वार केले. घटनेनंतर आरोपी दरोगा सिंग घर सोडून फरार झाला.

घटनेची माहिती मिळताच कुंडवा चैनपूर पोलिसांनी घटनास्थळ गाठले आरोपी विरोधात एफआयआर नोंदवला असून पोलिस आरोपीचा शोध घेत आहे.