भारतीय न्यायव्यवस्थेच्या इतिहासात हा काळा दिवस 

अयोध्येमध्ये बाबरी विध्वंस प्रकरणाचा निकाल आज लागला. 6 डिसेंबर1992 मध्ये बाबरी मशीदीचा पाडाव करण्यात आला होता. या विध्वंस प्रकरणी लखनऊमधील सीबीआयच्या विशेष न्यायालय आज निकाल दिला आहे. बाबरी मशीद पाडण्याचा कट हा पूर्वनियोजित नव्हता, असा निर्वाळा न्यायलयाने दिला आहे. शिवाय, या प्रकरणातील सर्वच आरोपींची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली आहे. याप्रकरणी भाजपचे जेष्ठ नेते लालकृष्ण आडवाणी यांच्यासह 20 जण मुख्य आरोपी होते. या सर्वांची निर्दोष सुटका करण्यात आली आहे.

एमआयएमचे खासदार असदुद्दीन ओवैसी यांनी या निकालाबाबत आपली नाराजी स्पष्ट केली आहे. ते म्हणालेत की, भारतीय न्यायव्यवस्थेच्या इतिहासात हा दुखद दिवस आहे. आता न्यायलय म्हणत आहे की कोणताही कट नव्हता. मला जरा सांगा की एखादी कृती उत्स्फूर्तपणे होण्यापासून अपात्र ठरवण्यासाठी किती महिन्यांच्या तयारीची आवश्यकता असते. पुढे ते म्हणालेत की, सीबीआयच्या विशेष न्यायालयाने दिलेल्या निकालामुळे हा काळा दिवस म्हणून ओळखला जाईल. याचं कारण असं की, सर्वोच्च न्यायालयाने आधीच सार्वजनिक जागेच्या वादाप्रकरणी म्हटलंय की, हे एक अत्यंत वाईट पद्धतीने केलेलं हे कायद्याचे उल्लंघन आहे. तसेच हा एका पूजास्थळाचा हेतूपूर्वक केलेला विध्वंस आहे.

Decision by CBI court is a black day for Indian judiciary because the SC already said in civil property dispute of the site as 'an egregious violation of rule of law' & 'calculated act of destroying a public place of worship': A Owaisi, AIMIM, on the #BabriMasjidDemolitionVerdict https://t.co/vtj53XHQEV

