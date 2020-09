बाबरी प्रकरणी सर्व आरोपींची निर्दोष मुक्तता; सीबीआय विशेष न्यायालयाचा निकाल

लखनऊ - 1992 मध्ये बाबरी विध्वंस प्रकरणी लखनऊमधील सीबीआयच्या विशेष न्यायालय आज निकाल दिला. प्रकरणात भाजपचे जेष्ठ नेते लालकृष्ण आडवाणी यांच्यासह 20 जण मुख्य आरोपी होते. सर्वांची निर्दोष सुटका करण्यात आली.

निकालाच्या पार्श्वभूमीवर उत्तर प्रदेशात हाय अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. सीबीआय विशेष न्यायालयाच्या आवारात पोलिसांचा कडेकोट बंदोबस्त आहे.

Lucknow: Security tighetened around Special CBI court. The court will pronounce its verdict today, in Babri Masjid demolition case. pic.twitter.com/ArCv47NDsB

— ANI UP (@ANINewsUP) September 30, 2020