महाराष्ट्राला उद्ध्वस्त करण्याचे षडयंत्र रचले जात आहे. रमजानच्या महिन्यात हा मुद्दा उपस्थित केला जात आहे. रमजानच्या पवित्र महिन्यात असे मुद्दे उपस्थित केल्याने त्यांचा हेतू स्पष्ट होतो. देशाची अर्थव्यवस्था बिघडवण्याचा डाव आहे, असे एमआयएमचे अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी (Asaduddin Owaisi) म्हणाले. त्यांनी भाजप आणि अरविंद केजरीवाल यांच्यावर जोरदार निशाणा साधला. (What will happen if Quran Sharif is read outside PMs residence)

देशाच्या अनेक भागात लाऊडस्पीकरवर हनुमान चालिसाचा कार्यक्रम आणि दंगलीतील आरोपींच्या घरांवर बुलडोझरद्वारे करण्यात येत असलेली कारवाई यावर असदुद्दीन ओवैसी यांनी एनडीटीव्हीशी संवाद साधला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) यांच्या निवासस्थानाबाहेर मुस्लिमांनी कुराण शरीफ वाचल्यास काय होईल, असेही असदुद्दीन ओवैसी (Asaduddin Owaisi) म्हणाले.

हेही वाचा: नागपुरात अल्पवयीन मुलीवर गँगरेप; बॉयफ्रेंडसह सख्या भावांचे कृत्य

संविधानाने देश चालवला पाहिजे. मला जे हवे ते होईल, असे वाटले तर अराजकता येईल. जे उघडपणे धमक्या देत आहेत, तारखा देत आहेत, ते काय करणार, त्यांचा हेतू काय आहे. राज्यघटना आणि नियमांनुसार पावले उचलली जातील, असे महाराष्ट्र सरकारने लाऊडस्पीकरवर आधीच सांगितले आहे. भाजप मुस्लिमांना सामूहिक शिक्षा देत आहे. भाजपने मुस्लिमांविरुद्ध युद्ध पुकारल्याचे असदुद्दीन ओवैसी म्हणाले.

आसिफ खानने मध्य प्रदेशातील दिंडोरी येथील मुलीशी लग्न केले. त्याला देशद्रोही ठरवून घर फोडण्यात आले आहे. आयपीसी आणि सीआरपीसीच्या नियमांची पायमल्ली करणारा हा बुलडोझर चालू आहे. भाजप (BJP) अध्यक्ष दिल्लीत घरे फोडण्याबाबत उघडपणे बोलत आहेत. जहांगीरपुरीमध्ये हा सर्व प्रकार घडला असताना दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गप्प बसले आहेत. त्यांच्या घरावर हल्ला झाला की ते आकाश डोक्यावर घेतात, असेही असदुद्दीन ओवैसी म्हणाले.

हेही वाचा: चिमुकलीने चुकून घेतला व्हिस्कीचा घोट; आजीने पाजली अर्धी बॉटल अन्...

गृहमंत्री इतर मूलभूत हक्कांबाबत का बोलत नाहीत?

भारतीय राज्यघटनेत धोरणाचे निर्देशात्मक तत्त्व नमूद केले आहे. धोरणाच्या निर्देशात्मक तत्त्वांमध्ये बंधुभाव, सर्वांना समान संसाधन अधिकार देण्यासारख्या गोष्टी सांगण्यात आल्या आहेत, त्यावर कोणीही काहीही बोलत नाही. केवळ मुस्लिमांबद्दल बोलले जात आहे. हिंदू अविभक्त कुटुंबातील हिंदूंना करात सूट दिली जाते, ती मुस्लिमांना मिळेल का? गृहमंत्री अमित शहा इतर मूलभूत हक्कांबाबत का बोलत नाहीत?, असे असदुद्दीन ओवैसी (Asaduddin Owaisi) म्हणाले.