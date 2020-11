तरुण गोगोईंची तब्येत चिंताजनक; आसामच्या मुख्यमंत्र्यांनी अर्धवट सोडला दौरा

गुवाहाटी - आसामचे माजी मुख्यमंत्री तरुण गोगोई यांची प्रकृती आणखी बिघडली आहे. सध्या त्यांच्यावर उपचार करत असलेल्या डॉक्टरांनी दिलेल्या माहितीनुसार तरुण गोगोई यांची प्रकृती अत्यंत नाजूक अशी आहे. गोगोई यांच्या प्रकृतीची माहिती मिलाल्यानंतर मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल यांनी डिब्रूगढचा दौरा रद्द करून गुवाहाटीला निघाले आहेत. सोनोवाल यांनी ट्विटरवरून ही माहिती दिली आहे.

सोनावाल यांनी म्हटलं की, माजी मुख्यमंत्र्यांची प्रकृती खूपच बिघडली आहे. ते नेहमीच माझ्यासाठी वडिलांसारखे आहेत. राज्यातील जनतेच्या वतीने त्यांचं आरोग्य सुधारण्याची प्रार्थना करतो असंही त्यांनी म्हटलं.

गुवाहाटी मेडिकल कॉलेजचे अधिष्ठाता अभिजीत शर्मा यांनी सांगितलं की, तरुण गोगोई यांच्यावर एका डॉक्टरांच्या देखरेखीखाली उपचार होत आहेत. गोगोई यांची प्रकृती नाजूक असून डॉक्टर त्यांची प्रकृती सुधारण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहेत.

Assam CM tweets, "Flying back to Guwahati from Dibrugarh after cancelling my programmes midway to be on side of respected Tarun Gogoi da & his family as the former CM's health deteriorates. He has always been a father figure to me. I join millions in praying for his recovery". pic.twitter.com/aF2RYPMIdZ

— ANI (@ANI) November 23, 2020