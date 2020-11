Cyclone Nivar - भारतावर चक्रीवादळाचं संकट; 120 KM वेगाने धडकणार

नवी दिल्ली - बंगालला मे महिन्यात अम्फानचा तडाखा बसला होता. तर महाराष्ट्रात जून महिन्यात निसर्ग चक्रीवादळाने थैमान घातलं होतं. यानंतर आता निवारचं संकट भारतात घोंगावत आहे. बंगालच्या उपसागरात कमी दाबाचा पट्ट्यात चक्रीवादळ येण्याची शक्यता आहे. हे वादळ 25 नोव्हेंबरला तामिळनाडु, पुद्दुचेरीच्या किनाऱ्याला धडकणार आहे. या चक्रीवादळाचे नाव निवार असं ठेवण्यात आलं आहे. हवामान विभागाच्या माहितीनुसार सध्या वाऱ्याचा वेग 100 ते 120 किलोमीटर प्रतितास इतका आहे.

तामिळनाडु आणि पुद्दुचेरीच्या काही भागांमध्ये इशारा देण्यात आला आहे. किनारपट्टीत अलर्ट दिला असून मच्छिमारांना समुद्रात न जाण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. स्थानिक अधिकाऱ्यांनी सांगितलं की, आधीच समुद्रात गेलेल्यांनासुद्धा याची माहिती देण्यात आली असल्याचं ते म्हणाले.

भारतावर दोन चक्रीवादळे घोंगावत आहे. अरबी समुद्रात गती नावाचं वादळ आफ्रिकेतील देश सोमालियामध्ये थडकल्यानंतर शांत झालं आहे. त्यामुळे आता भारताला त्याचा फारसा धोका नाही. मात्र बंगालच्या उपसागरात निर्माण झालेल्या निवार वादळ वेगाने वाढत आहे.

As on Monday morning@8:00am:

Depression "97B INVEST" is located several kms South East of #Chennai, it's very likely to move North West &intensify into #CycloneNivar today & reach close to Chennai by 25th November.Very heavy rainfall forecast to #TamilNadu #AndhraPradesh pic.twitter.com/EWWM2tiFBG

— Vizag Weatherman (@SaiKiranSuri2) November 23, 2020