Ashutosh Ranka Attack : CJP प्रवक्ता आशुतोष रांका यांना कपडे फाटेपर्यंत मारहाण; सरकारी शाळेच्या पाहणीवरून राडा, भाजपवर गंभीर आरोप

CJP Ashutosh Ranka : राजस्थानची राजधानी जयपूरमधील बगरू परिसरातील रामपुरा-कंवरपुरा गावात सरकारी शाळेच्या दुरवस्थेवरून मोठा गोंधळ झाला. ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ (CJP)च्या ‘स्कूल ठीक करो’ अभियानांतर्गत कार्यकर्ते शाळेची पाहणी करण्यासाठी गावात पोहोचले होते. मात्र, ग्रामस्थांनी त्यांचा तीव्र विरोध करत त्यांना गावातून हाकलून दिले. यावेळी कार्यकर्त्यांशी धक्काबुक्की तसेच त्यांच्या वाहनांच्या काचा फोडण्यात आल्याचा आरोप CJPकडून करण्यात आला आहे..कार्यकर्त्यांशी धक्काबुक्की, वाहनांची तोडफोडरामपुरा-कंवरपुरा येथील राजकीय प्राथमिक शाळेत सकाळी CJPचे कार्यकर्ते पाहणीसाठी पोहोचले. त्यावेळी ग्रामस्थांनी त्यांना विरोध केला. काही वेळाने CJPचे प्रवक्ते आशुतोष रांका हे स्वतः शाळेत पोहोचले. त्यांच्याविरोधातही ग्रामस्थांनी घोषणाबाजी केली. त्यानंतर परिस्थिती चिघळली आणि धक्काबुक्की सुरू झाली.CJPच्या आरोपानुसार, रांका यांच्यासह कार्यकर्त्यांना मारहाण करून गावातून हाकलण्यात आले. त्यांच्या वाहनांची तोडफोड करण्यात आली असून काचा फोडण्यात आल्या. कार्यकर्त्यांवर वाळू उडविण्यासोबतच दगडफेकही करण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला आहे..‘भाजपच्या गुंडांनी आशुतोष यांच्यावर हल्ला केला’या घटनेवर सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ‘एक्स’वर प्रतिक्रिया देताना अभिजीत दिपके यांनी आरोप केला की, राजस्थानमध्ये आशुतोष रांका यांच्यावर भाजपच्या गुंडांनी हल्ला केला असून राजस्थान पोलिसांनी हे घडू दिले. दरम्यान, आशुतोष रांका यांनीही या घटनेवर तीव्र प्रतिक्रिया दिली. गावात आलेले काही जण ग्रामस्थ नसून भाजपने बोलावलेले लोक असल्याचा आरोप त्यांनी केला. कमल प्रधान नावाच्या व्यक्तीवर गरीबांच्या जमिनीवर कब्जा करण्याचा आरोपही त्यांनी केला. आधीपासून गावात उपस्थित असलेल्या त्यांच्या कार्यकर्त्यांना भाजप कार्यकर्त्यांनी मारहाण केल्याचा दावा रांका यांनी केला.‘मुलांनी म्हशींच्या गोठ्यासारख्या ठिकाणी शिकत राहावे, हे भाजपला मंजूर आहे; मात्र शाळा सुधारण्याचा प्रयत्न केला तर तो त्यांना मान्य नाही,’ असा आरोप रांका यांनी केला. या घटनेपेक्षा लज्जास्पद आणखी काय असू शकते, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला..शाळेची इमारत १९९९ पासून दुरुस्तीच्या प्रतीक्षेतग्रामस्थ विष्णू कुमार शर्मा यांनी सांगितले की, त्यांच्या गावात पूर्वी पाचवीपर्यंत प्राथमिक शाळा होती. शाळेसाठी त्यांचे आजोबा यांनी जमीन दिली होती. १९९९ मध्ये शाळेची इमारत बांधण्यात आली; मात्र त्यानंतर इमारतीची दुरुस्ती करण्यात आलेली नाही. सध्या शाळेची इमारत इतकी जीर्ण झाली आहे की तेथे विद्यार्थ्यांना बसून शिकणेही धोकादायक झाले आहे. त्यामुळे ग्रामस्थांनी एका मोठ्या इमारतीतील दोन खोल्या उपलब्ध करून दिल्या आहेत. या ठिकाणी दोन शिक्षक सुमारे २० ते ३० विद्यार्थ्यांना शिकवत आहेत. विष्णू कुमार शर्मा यांच्या म्हणण्यानुसार, हा परिसर बगरू विधानसभा मतदारसंघात येतो. आमदार डॉ. कैलाश वर्मा यांनी शाळेसाठी ९ लाख रुपयांचा निधी मंजूर करण्याचे आश्वासन दिले होते; मात्र अद्याप प्रत्यक्ष काम सुरू झालेले नाही..‘सरकारने शाळा बांधली नाही तर ग्रामस्थच बांधतील’ग्रामस्थ राजेश कुमार शर्मा यांनी CJP कार्यकर्त्यांच्या गावातील प्रवेशाला विरोध केला. शाळेच्या प्रश्नाचा राजकीय फायदा घेण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला. आंदोलन करणे हा लोकशाहीतील अधिकार असला तरी आंदोलनाची पद्धत योग्य असावी, असे त्यांनी सांगितले. शाळेच्या दुरवस्थेबाबत बोलताना त्यांनी सांगितले की, विद्यार्थी सध्या जीर्ण इमारतीच्या समस्येला सामोरे जात आहेत. सरकारकडून १२ लाख रुपयांचा निधी मंजूर झाल्याचे सांगण्यात आले असले तरी अद्याप शाळेचे बांधकाम सुरू झालेले नाही. सरकारने शाळेचे बांधकाम केले नाही तर ग्रामस्थ एकत्र येऊन स्वतः शाळा उभारतील, असे त्यांनी स्पष्ट केले..शाळेसाठी ग्रामस्थांच्या पूर्वजांनी जमीन दिली असल्याने सरकारने या प्रश्नाकडे तातडीने लक्ष द्यावे, अशी मागणी त्यांनी केली. गावातील मतदान केंद्र यावेळी दुसऱ्या ठिकाणी हलविण्यात आल्याचा मुद्दाही त्यांनी उपस्थित केला. दरम्यान, या घटनेनंतर रामपुरा-कंवरपुरा गावात तणावाचे वातावरण असून ग्रामस्थ CJPविरोधात आंदोलन करत आहेत. सरकारी शाळेच्या दुरवस्थेचा प्रश्न आता राजकीय वादाच्या केंद्रस्थानी आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.