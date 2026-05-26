'आशिया-आफ्रिका ग्रोथ कॉरिडॉर' : चीनच्या साम्राज्यवादाला भारत-जपानचे चोख उत्तर

जागतिक भू-राजकारणात आणि विशेषतः आफ्रिका खंडात स्वतःचे वर्चस्व निर्माण करण्यासाठी चीनने 'बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह' या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पावर भर दिला आहे. अनेक गरीब आफ्रिकन देशांना कोट्यवधी डॉलर्सचे कर्ज देऊन त्यांना आपल्या 'डेट-ट्रॅप' म्हणजेच कर्जाच्या जाळ्यात ओढणे, हा चीनचा या प्रकल्पामागील मुख्य हेतू आहे. .चीनच्या याच विस्तारवादी आणि वसाहतवादी धोरणाला शह देण्यासाठी भारत आणि जपान या दोन आशियाई महासत्तांनी एकत्र येत एक अत्यंत पारदर्शक आणि भक्कम पर्याय जगासमोर ठेवला आहे, 'आशिया-आफ्रिका ग्रोथ कॉरिडॉर' असे या पर्यायाचे नाव आहे..२०१७ मध्ये गांधीनगर (गुजरात) येथे झालेल्या 'आफ्रिकन डेव्हलपमेंट बँक' (AfDB) च्या वार्षिक बैठकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि जपानचे तत्कालीन पंतप्रधान शिंजो आबे यांनी अधिकृतपणे या ऐतिहासिक प्रकल्पाची घोषणा केली होती. हा कॉरिडॉर केवळ एक व्यापारी मार्ग नसून आशिया आणि आफ्रिकेला प्रगतीच्या एकाच धाग्यात बांधणारा सुरक्षित पूल आहे..प्रकल्पाचे चार मुख्य आधारस्तंभहा संपूर्ण प्रकल्प प्रामुख्याने आफ्रिकन देशांचा शाश्वत आणि लोकशाही मार्गाने विकास करण्यासाठी ४ प्रमुख संकल्पनांवर आधारलेला आहे:१. क्षमता वाढ आणि कौशल्य विकास : आफ्रिकेतील स्थानिक तरुणांना तांत्रिक शिक्षण, आधुनिक आरोग्य सेवा आणि कृषी क्षेत्रातील कौशल्ये शिकवून त्यांना स्वतःच्या पायावर उभे करणे.२. दर्जेदार पायाभूत सुविधा: आफ्रिकेत रस्ते, बंदरे, रेल्वे आणि ऊर्जा प्रकल्पांची निर्मिती करणे. यात जपानचे अत्याधुनिक तंत्रज्ञान आणि भारताचा आफ्रिकेतील कामाचा प्रदीर्घ अनुभव एकत्र वापरला जातो.३. विकास सहकार्य : शेती, आपत्ती व्यवस्थापन आणि डिजिटल क्षेत्रातील प्रगत तंत्रज्ञान आफ्रिकन देशांपर्यंत पोहोचवणे.४. लोक ते लोक भागीदारी : दोन्ही प्रदेशांमधील शिक्षण, आरोग्य, संस्कृती आणि पर्यटनाला थेट चालना देऊन संबंध अधिक घट्ट करणे..हा कॉरिडॉर कसा काम करतो?'आशिया-आफ्रिका ग्रोथ कॉरिडॉर' हा प्रामुख्याने हिंदी महासागराच्या माध्यमातून आशिया आणि आफ्रिकेला सागरी मार्गाने थेट जोडतो.हा प्रकल्प यशस्वी करण्यासाठी भारत भारताचा अनुभव-मनुष्यबळ आणि जपानचे भांडवल-तंत्रज्ञान या जमेच्या गोष्टी एकत्र आणल्या आहेत.भारताचे आफ्रिकन देशांशी शेकडो वर्षांचे ऐतिहासिक, सांस्कृतिक आणि भावनिक संबंध आहेत. भारताकडे तिथे प्रत्यक्ष काम करण्याचा मोठा अनुभव, विश्वासार्हता आणि आवश्यक मनुष्यबळ आहे.त्याचवेळी जपानकडे प्रचंड आर्थिक भांडवल आणि जगातील सर्वोत्तम पायाभूत सुविधांचे उच्च तंत्रज्ञान आहे.यातून आफ्रिकेत अत्यंत उच्च दर्जाचे प्रकल्प उभे राहतात. शिवाय आफ्रिकन देशांवर कोणत्याही कर्जाचा डोंगर उभा राहत नाही..भारतासाठी याचे भू-राजकीय आणि आर्थिक महत्त्व१. 'ग्लोबल साऊथ'चे नेतृत्व : या प्रकल्पामुळे जागतिक पातळीवर आणि विशेषतः विकसनशील देशांमध्ये भारताची 'एक विश्वासू आणि निःस्वार्थी मित्र' म्हणून प्रतिमा तयार झाली आहे.२. सागरी सुरक्षा : हिंदी महासागरात चीन ज्या प्रकारे आपली लष्करी ताकद वाढवून भारताला घेरण्याचा प्रयत्न करत आहे, त्याला लगाम घालण्यासाठी भारताला जपान आणि पूर्व आफ्रिकेतील देशांची मोठी धोरणात्मक साथ मिळते.३. आर्थिक महासंधी: भारतीय कंपन्यांना आफ्रिकेतील अथांग खनिज संपत्ती आणि १.४ अब्ज लोकसंख्येच्या नव्या बाजारपेठेत व्यवसाय वाढवण्याची मोठी संधी मिळते.थोडक्यात सांगायचे तर, 'आशिया-आफ्रिका ग्रोथ कॉरिडॉर' हे केवळ आर्थिक सहकार्य नाही, तर चीनच्या हुकूमशाही आणि गुप्त धोरणांना लोकशाही आणि पारदर्शकतेच्या माध्यमातून दिलेले एक चोख जागतिक उत्तर आहे. आगामी काळात हा कॉरिडॉर जागतिक व्यापाराची दिशा बदलणारा ठरेल यात शंका नाही.