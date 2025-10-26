देश

Rohini Kalam: धक्कादायक! फोनवर बोलली, नंतर खोलीत गेली अन्...; भारतीय महिला खेळाडूनं संपवलं जीवन

Rohini Kalam Suicide News: जपानी मार्शल आर्ट्समध्ये भारताला ओळख मिळवून देणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय धावपटू रोहिणी कलाम यांनी आत्महत्या केली. यामुळे खळबळ उडाली आहे.
Vrushal Karmarkar
आशियाई क्रीडा स्पर्धेत भारताचे प्रतिनिधित्व करणारी जुजित्सू खेळाडू रोहिणी कलाम (३५) हिचा मृतदेह फाशीला लटकलेल्या अवस्थेत आढळला. तिची धाकटी बहीण रोशनी कलाम हिला रविवारी मध्य प्रदेशातील देवास शहरातील राधागंज येथील अर्जुन नगर येथील तिच्या राहत्या घरी तिच्या खोलीत तिचा मृतदेह आढळला. तिला तातडीने रुग्णालयात नेण्यात आले, जिथे डॉक्टरांनी तिला मृत घोषित केले. या घटनेने क्रीडा जगताला धक्का बसला.

