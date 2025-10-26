Rohini Kalam: धक्कादायक! फोनवर बोलली, नंतर खोलीत गेली अन्...; भारतीय महिला खेळाडूनं संपवलं जीवन

आशियाई क्रीडा स्पर्धेत भारताचे प्रतिनिधित्व करणारी जुजित्सू खेळाडू रोहिणी कलाम (३५) हिचा मृतदेह फाशीला लटकलेल्या अवस्थेत आढळला. तिची धाकटी बहीण रोशनी कलाम हिला रविवारी मध्य प्रदेशातील देवास शहरातील राधागंज येथील अर्जुन नगर येथील तिच्या राहत्या घरी तिच्या खोलीत तिचा मृतदेह आढळला. तिला तातडीने रुग्णालयात नेण्यात आले, जिथे डॉक्टरांनी तिला मृत घोषित केले. या घटनेने क्रीडा जगताला धक्का बसला. .मिळालेल्या माहितीनुसार, घटनेच्या वेळी तिची आई दुसऱ्या मुलीसोबत मंदिरात दर्शनासाठी गेली होती. तर तिचे वडीलही कामाच्या निमित्ताने बाहेर गेले होते. रोहिणीची धाकटी बहीण रोशनी म्हणाली की, रोहिणी सध्या आष्टा येथील एका खाजगी शाळेत मार्शल आर्ट्स कोच म्हणून काम करत होती. तिला शाळेत काही समस्या येत होत्या. शनिवारी ती देवास येथील तिच्या घरी परतली. सकाळी तिने नेहमीचा चहा-नाश्ता केला आणि फोनवर कोणाशी तरी बोलली. नंतर ती तिच्या खोलीत गेली आणि आतून दरवाजा बंद केला..INDW vs BANW: राधा यादवसह भारतीय गोलंदाजांचा बांगलादेशविरुद्ध तिखट मारा, वर्ल्ड कप सेमीफायनलपूर्वी सोप्या विजयाची संधी.जुजित्सू खेळाडू आणि प्रशिक्षक रोहिणीचे वडील बँक नोट प्रेसमध्ये निवृत्त कर्मचारी आहेत. रोहिणी चार बहिणींमध्ये सर्वात मोठी होती. घटनास्थळावरून कोणतीही सुसाईड नोट सापडलेली नाही. आत्महत्येचे कारण अस्पष्ट आहे. बँक नोट प्रेस पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. अज्ञात कारणांमुळे झालेल्या या आत्महत्येचा तपास सुरू करण्यात आला आहे..रोहिणीने हांग्झो येथे झालेल्या १९ व्या आशियाई स्पर्धेत भारताचे प्रतिनिधित्व केले. बर्मिंगहॅम येथे होणाऱ्या जागतिक क्रीडा स्पर्धेत निवड झालेली ती एकमेव भारतीय खेळाडू होती. तिने आशियाई जुजित्सू चॅम्पियनशिपमध्ये भारतासाठी अनेक पदके जिंकली आहेत. तिने थायलंड ओपन ग्रांप्री २०२२ मध्येही चांगली कामगिरी केली..Ranji Trophy: अंजिंक्य रहाणेचं दीडशतक, मुंबई ४०० धावा पार; महाराष्ट्रासाठी विकी ओत्सवालच्या ६ विकेट्स, मिळवून दिली मोठी आघाडी.बँकॉक येथे झालेल्या स्पर्धेत ४८ किलो वजनी गटात कांस्यपदक जिंकले. अबू धाबी येथे झालेल्या ८ व्या आशियाई जुजित्सू चॅम्पियनशिप २०२४ मध्ये तिने दुहेरी क्लासिक स्पर्धेत कांस्यपदक जिंकले. तिने सौदी अरेबियातील कॉम्बॅट गेम्ससाठी देखील पात्रता मिळवली. रोहिणीने २००७ मध्ये तिच्या क्रीडा कारकिर्दीला सुरुवात केली आणि २०१५ पासून ती जुजित्सूमध्ये व्यावसायिकरित्या भाग घेत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.