Positive Story : पत्नी आणि मुलीच्या स्मृतीप्रित्यर्थ अन्नदान; दररोज हजारो लोकांचे पोट भरणारा अवलिया

नवी दिल्ली : कोरोना प्रादुर्भावाला रोखण्यासाठी लागू करण्यात आलेल्या लॉकडाऊनच्या दरम्यान अशा अनेक कहाण्या पहायला मिळाल्या ज्यांनी मानवतेचे दर्शन घडवलं. अशा कठीण काळात याप्रकारची निस्वार्थी सेवा पाहूनच माणुसकीवरचा विश्वास अधिक वृद्धींगत होतो.

कोरोना लॉकडाऊनच्या काळात गरिब आणि हातावरचं पोट असणाऱ्या लोकांचे खूप हाल झाले पण त्यांच्या मदतीला अगदी देवदूतासारखेच काही लोक धावून आले. अशीच एक कहाणी आहे तेलंगाना राज्यातील मोहम्मद आसिफ सोहेल या व्यक्तीची!

#Telangana man provides free food to the poor through a foundation he established in the memory of his wife and daughter.

"We've been doing it for the last 10 years, we serve food to thousands now as the number added up with time," says Asif Sohail, founder of the organisation. pic.twitter.com/6lmKWKMcHs

— ANI (@ANI) November 16, 2020