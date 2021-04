मतदानानंतर EVM भाजप उमेदवाराच्या कारमध्ये; 4 अधिकाऱ्यांचे निलंबन

दिसपूर - आसाम विधानसभा निवडणुकीसाठी दुसऱ्या टप्प्यातील मतदान प्रकिया गुरुवारी पार पडली. यावेळी ईव्हीएम मशिनच्या वाहतुकीमुळे वाद निर्माण झाला आहे. आसाममध्ये दुसऱ्या टप्प्यातील मतदानानंतर एक व्हिडीओ व्हायरल झाला आहे. या व्हिडिओत एक निवडणूक अधिकारी कारमधून ईव्हीएम मशिन घेऊन जाताना दिसत आहे. भाजप नेत्याची ही कार असल्याचं सांगितलं जात आहे. व्हिडीओ व्हायरल झाल्यानंतर निवडणूक आयोगाने चार जणांवर निलंबनाची कारवाई केली आहे.

काँग्रेस नेत्या प्रियांका गांधी यांनी सोशल मीडियावर हा व्हिडीओ शेअर केला आहे. प्रियांका गांधी यांनी म्हटलं आहे की असे अनेक प्रकार समोर येत आहेत आणि निवडणूक आयोगाने यावर कठोर कारवाई केली पाहिजे. आसाममध्ये दुसऱ्या टप्प्यातील मतदान 1 एप्रिलला पार पडले. यावेली 39 जागांसाठी जवळपास 74.64 टक्के मतदान झाले. तर पहिल्या टप्प्यात 72.14 टक्के इचतं मतदान झालं होतं.

हे वाचा - PM मोदींविरोधात वाराणसीतून ममता बॅनर्जी निवडणूक लढवणार?

Every time there is an election videos of private vehicles caught transporting EVM’s show up. Unsurprisingly they have the following things in common:

1. The vehicles usually belong to BJP candidates or their associates. ....

1/3 https://t.co/s8W9Oc0UcV

— Priyanka Gandhi Vadra (@priyankagandhi) April 2, 2021