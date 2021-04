PM मोदींना आव्हान देणार ममतादीदी, वाराणसीतून लोकसभेच्या मैदानात?

नवी दिल्ली- West Bengal Assembly Election 2021 पश्चिम बंगालमध्ये विधानसभा निवडणुकीच्या दुसऱ्या टप्प्यातील मतदानानंतर भाजप आणि सत्तारुढ तृणमूल काँग्रेस (टीएमसी) दरम्यान आरोप-प्रत्यारोप सुरु आहे. गुरुवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी निवडणुकीच्या प्रचारसभेत मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी या नंदीग्राममधून पराभूत होणार असल्याचा दावा केला. त्यानंतर टीएमसीने यावर पलटवार केला आहे. ममता बॅनर्जी या 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत पंतप्रधान मोदी यांच्या विरोधात वाराणसी मतदारसंघातून उभारणार असल्याची शक्यता टीएमसीच्या अधिकृत टि्वटर हँडलवरुन करण्यात आलेल्या एका टि्वटमुळे निर्माण झाली आहे.

टीएमसीने केलेल्या टि्वटमध्ये म्हटले आहे की, दीदी नंदीग्राममध्ये विजयी होणार आहेत. त्यामुळे दुसऱ्या मतदारसंघातून निवडणूक लढवण्याचा प्रश्नच येत नाही. नरेंद्र मोदीजी, पश्चिम बंगालमध्ये उमेदवारी दाखल करण्याची प्रक्रिया आता संपली आहे. आपल्या खोटारडेपणातून लोकांची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न करु नका. 2024 मध्ये सुरक्षित मतदारसंघाचा शोध घ्या, कारण तुम्हाला वाराणसी मतदारसंघातून आव्हान दिले जाईल.

Didi is winning Nandigram. The question of her fighting from another seat doesn't arise. @narendramodi Ji, retract from your efforts to mislead people before they see your lies with the end of nomination in WB. Look for a safer seat in 2024, as you will be challenged in Varanasi.

— All India Trinamool Congress (@AITCofficial) April 1, 2021