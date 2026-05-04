काँग्रेसचा स्फोटक पराभव! ज्यांच्यावर विश्वास ठेवून मैदानात उतरले, तो सर्वात मोठा चेहराच हरला; BJP उमेदवाराने दिला जबरदस्त झटका

आज ५ राज्यातील विधानसभा निवडणुकीचा निकाल जाहीर होणार आहे. या राज्यात मतमोजणी सुरु असून सर्वत्र भाजपची सत्ता असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. आसाममध्ये सलग दोन वर्षांच्या विजयानंतर तिसऱ्यांदा भाजप सरकार स्थापन करण्याच्या तयारीत आहे. आसाममध्ये काँग्रेसचे अध्यक्ष आणि खासदार गौरव गोगोई यांच्यावर मात करत भाजपचा बडा नेता आघाडीवर गेला आहे. .निवडणुकीच्या जाहीर आकडेवारीनुसार, आसाम काँग्रेसचे अध्यक्ष आणि खासदार गौरव गोगोई जोरहाट विधानसभा मतदारसंघातून निवडणूक हरले आहेत. यामुळे हिमंता बिस्वा सरमा यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप आघाडी यावेळी ९७ जागा जिंकेल असा अंदाज आहे. तर काँग्रेसला यावेळी केवळ २४ जागांवर समाधान मानावे लागेल असून काँग्रेसला मिळणाऱ्या २४ जागांपैकी १९ जागांवर मुस्लिम उमेदवार आहेत..आसाममधील गेल्या १० वर्षांच्या भाजप सरकारला सत्तेतून बाहेर काढण्यासाठी काँग्रेसने गौरव गोगोई यांना उमेदवारी दिली होती. यावेळी काँग्रेसने बद्रुद्दीन अजमल यांच्या ऑल इंडिया युनियन ऑफ इंडिया (AIUDF) या पक्षासोबत आघाडी केली नाही. २०२१ च्या विधानसभा निवडणुकीच्या तुलनेत यावेळी काँग्रेसची कामगिरी सर्वात खराब होती. मागच्या वेळी काँग्रेसने २९ जागा जिंकल्या होत्या, पण यावेळी त्यांची संख्या २४ पर्यंत घसरल्याचे चित्र आहे. .गौरव गोगोई २३,००० मतांनी पराभूतआसाम काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गौरव गोगोई यांनी यावेळी भाजपचे हितेंद्र नाथ गोस्वामी या विरोधात जोरहाट विधानसभा मतदारसंघातून निवडणूक लढवली. परंतु यावेळी भाजपचे हितेंद्र नाथ गोस्वामी यांना ६९,००० हून अधिक मते मिळाली असल्याने गौरव गोगोई यांचा २३,००० हून अधिक मतांनी पराभव केला. .१० विधानसभा मतदारसंघांचा समावेश२०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत गौरव गोगोई यांनी जोरहाट लोकसभा मतदारसंघ जिंकला. या लोकसभा मतदारसंघात सोनारी, महमोरा, डोमौ, सिबसागर, नाझिरा, माजुकी, टेक, जोरहाट, मारियानी आणि टिटाबार या १० विधानसभा मतदारसंघांचा समावेश आहे..हितेंद्र नाथ गोस्वामी कोण आहेत?काँग्रेसचे खासदार गौरव गोगोई यांचा भाजपचे हितेंद्र नाथ गोस्वामी यांच्याकडून पराभव झाला आहे. त्यांनी ही जागा सलग तिसऱ्यांदा जिंकली आहे. हितेंद्र नाथ गोस्वामी यांनी २०१७ ते २०२१ या काळात आसाम विधानसभेचे अध्यक्ष म्हणून काम केले आहे. भाजपमध्ये सामील होण्यापूर्वी ते आसाम गण परिषदेचे सदस्य होते आणि १९९१ ते २००१ या काळात आसाम गण परिषदेच्या तिकिटावर जोरहाट मतदारसंघातून तीन वेळा आमदार म्हणून निवडून आले होते. हितेंद्र नाथ गोस्वामी २०१४ मध्ये भाजपमध्ये सामील झाले. २०२६ च्या विजयामुळे हितेंद्र नाथ गोस्वामी आता सहा वेळा आमदार झाले आहेत.