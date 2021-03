VIDEO - आसाममध्ये चहाचं राजकारण; प्रियांका गांधी पोहोचल्या थेट मळ्यात

नवी दिल्ली - आसाम विधानसभा निवडणुकीचं बिगुल वाजलं असून आता राजकीय नेत्यांच्या प्रचार दौऱ्यांचा धुराळा सुरु झाला आहे. काँग्रेसच्या सरचिटणीस प्रियांका गांधी दोन दिवसांच्या आसाम दौऱ्यावर आहेत. याठिकाणी मिशन आसाम अंतर्गत त्यांनी दुसऱ्या दिवशी मंगळवारी राज्यातील सधारू टी स्टेट इथं भेट दिली. यावेळी त्यांनी चहाच्या मळ्यातील कामगारांशी संवादस साधला. तसंच चहाच्या मळ्यात महिला कर्मचाऱ्यांसोबत पारंपरिक पद्धतीनं चहाची पानेही तोडली. प्रियांका गांधी यांची एक रॅलीसुद्धा होणार आहे. आसामाच्या निवडणुकीत चहाचा मळा आणि कामगार हा मुद्दा नेहमीच असतो.

कॉंग्रेस सरचिटणीस प्रियांका गांधी यांच्या दोन दिवसाच्या आसाम दौऱ्याला सोमवारपासून सुरवात झाली. त्यांनी सोमवारी कामाख्या देवी मंदिरात जाऊन पूजा केली. तत्पूर्वी आसामचे प्रभारी जितेंद्र सिंह यांनी लोकप्रिय गोपीनाथ बोरोडोई विमानतळावर त्यांचे स्वागत केले. तसेच लखीमपूर भागात स्थानिक लोकांबरोबर पारंपारिक नृत्य देखील केले.

