Assam Election Exit Poll : आसाममध्ये पुन्हा एकदा फुलणार कमळ! NDA ला 100 जागा मिळण्याचा अंदाज, काँग्रेसच्या स्वप्नांवर पाणी; पाहा कोणाला किती जागा?

Assam Exit Poll 2026 NDA seat prediction : आसाम विधानसभा निवडणुकीनंतर आता एक्झिट पोलचे अंदाज समोर येऊ लागले असून, 'Axis My India'च्या सर्वेक्षणानुसार राज्यात भाजपच्या नेतृत्वाखालील NDA आघाडी सलग तिसऱ्यांदा सत्ता स्थापन करण्याच्या दिशेने वाटचाल करत असल्याचे चित्र दिसत आहे. या एक्झिट पोलनुसार, NDA ला ८८ ते १०० जागा मिळण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे..दुसरीकडे, काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील 'CONG+' आघाडीला २४ ते ३६ जागांवर समाधान मानावे लागू शकते, असा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. या आघाडीत काँग्रेस पक्षाला स्वतंत्रपणे २२ ते ३० जागा मिळण्याची शक्यता आहे. रायजोर दल, AJP, CPI(M) आणि इतर मित्रपक्षांना अत्यल्प जागा मिळण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. तर इतर पक्ष आणि अपक्ष उमेदवारांना ० ते ३ जागा मिळू शकतात..मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांच्या नेतृत्वाखालील NDA आघाडीला मिळालेल्या या संभाव्य यशामुळे राज्यातील राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे. एक्झिट पोल समोर आल्यानंतर भाजप कार्यकर्त्यांमध्ये उत्साहाचे वातावरण निर्माण झाले असून, विरोधकांकडून मात्र अधिकृत निकालाची प्रतीक्षा करण्याची भूमिका घेतली जात आहे..दरम्यान, आसाम विधानसभेच्या सर्व १२६ जागांसाठी ९ एप्रिल रोजी मतदान पार पडले होते. राज्यात तब्बल ८५.९१ टक्के मतदानाची नोंद झाली असून, ग्रामीण आणि शहरी भागांतील मतदारांनी मोठ्या प्रमाणावर सहभाग नोंदवला..एक्झिट पोलच्या माध्यमातून मतदानाचे कल, स्थानिक राजकीय समीकरणे आणि मतदारांचा मूड यांचा अंदाज व्यक्त केला जातो. त्यामुळे अधिकृत निकालापूर्वीच संभाव्य सत्तास्थापनेबाबतचे चित्र स्पष्ट होऊ लागते. आता संपूर्ण देशाचे लक्ष ४ मे रोजी होणाऱ्या मतमोजणीकडे लागले आहे..विधानसभेचं काय आहे बलाबल?आसाम विधानसभेत एकूण १२६ जागा आहेत. बहुमतासाठी ६४ आमदार असणे आवश्यक आहे. २०२१ सालच्या निवडणुकीत भाजपाप्रणीत एनडीएने ७५ जागा जिंकल्या होत्या. त्यात भाजपाच्या ६०, आसाम गण परिषद (AGP) ९ आणि युनायटेड पीपल्स पार्टी लिबरलने (UPPL) ६ जागा जिंकल्या होत्या..एक्झिट पोल २०२६ चे आकडे काय सांगतात?पीपल्स पल्सभाजपाप्रणीत एनडीए : 68-72काँग्रेस : 22-26एआययूडीएफ : 3-5इतर : 0मॅट्रिझभाजपाप्रणीत एनडीए : 85-95काँग्रेस : 25-32एआययूडीएफ : –इतर : 6-12एक्सिस माय इंडियाभाजपाप्रणीत एनडीए : 88-100काँग्रेस : 24-36एआययूडीएफ : –इतर : –