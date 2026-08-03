आसाममध्ये 'निर्भया'कांड, १५ वर्षीय मुलीची अत्याचारानंतर निर्घृण हत्या, प्रायव्हेट पार्टमध्ये लोखंडी रॉड अन् चेहऱ्यासह डोकं ठेचलेलं

Assam News: आसामध्ये दिल्लीतील निर्भया प्रकरणासारखीच घटना घडली आहे. हैलाकांडी येथे १५ वर्षीय मुलीवर अत्याचार करून तिची निर्घुण हत्या करण्यात आली आहे. या घटनेनंतर परिसरात संतापाची लाट असून नागरिकांनी आक्रमक पावित्रा घेतला आहे. आरोपीला तातडीने अटक करून कठोर शिक्षा द्यावी, अशी मागणी नागरिकांकडून करण्यात येत आहे..मीडिया रिपोर्टनुसार, शनिवारी रात्री ही घटना घटली. मुलीचं कुटुंब नातेवाईकांच्या घरी एका कार्यक्रमासाठी गेले होते. मात्र, तिथे चुलत भावासोबत झालेल्या किरकोळ वादानंतर मुलगी एकटीच घरी परतली होती. त्यानंतर रात्री उशिरा कुटुंबीय घरी परतले असता घरातील दृश्य पाहून त्यांना जबर धक्का बसला..Pune Crime : पुण्यात १७ वर्षांच्या मुलाची हत्या, पोलिसांनी भर पावसात काढली गुन्हेगारांची धिंड; मृताच्या आईने आरोपींना सर्वांसमोर चपलेने मारले.मुलगी घराच्या खोलीत मृतावस्थेत पडलेली होती. तिच्या चेहऱ्यावर आणि डोक्यावर जड वस्तूने वार करण्यात होते. तसेच तिच्यावर लैंगिक अत्याचार करण्यात आल्याचा आरोप तिच्या कुटुंबियांनी केला आहे. आरोपींनी तिच्या प्रायवेट पार्टमध्ये लोखंडी रोडने इजा केल्याचं सांगण्यात येत आहे..यासंदर्भात बोलताना, मुलीचा मृतदेह शवविच्छेदनासाठी पाठवण्यात आला असून त्यानंतर अंतिम निष्कर्ष स्पष्ट होईल, अशी माहिती पोलिसांकडून देण्यात आली आहे. फॉरेन्सिक पथकाने घटनास्थळावरून महत्त्वाचे पुरावे गोळा केले असून तपास वेगाने सुरू आहे..Crime News: लपंडाव खेळताना पाशवी कृत्य! शेतात नेलं अन्...; ९ वर्षांच्या मुलीवर ५ जणांचा अत्याचार .पोलीस अधीक्षक अमिताभ सिन्हा यांनी सांगितले की, या प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला असून पाच संशयितांना ताब्यात घेऊन चौकशी सुरू आहे. प्रत्येक बाजूने तपास केला जात असून शवविच्छेदन अहवालानंतर पुढील कारवाई करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केलं आहे. या घटनेच्या निषेधार्थ शेकडो ग्रामस्थांनी राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ६ वर रास्ता रोको आंदोलन केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.