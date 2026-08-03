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आसाममध्ये 'निर्भया'कांड, १५ वर्षीय मुलीची अत्याचारानंतर निर्घृण हत्या, प्रायव्हेट पार्टमध्ये लोखंडी रॉड अन् चेहऱ्यासह डोकं ठेचलेलं

Assam Hailakandi 15-Year-Old Girl Murder Case : याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला असून पाच संशयितांना ताब्यात घेण्यात आलं आहे. आरोपीला कठोर शिक्षा द्यावी, अशी मागणी नागरिकांकडून करण्यात येत आहे.
Assam News, Hailakandi News

Assam News, Hailakandi News

esakal

Shubham Banubakode
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Assam News: आसामध्ये दिल्लीतील निर्भया प्रकरणासारखीच घटना घडली आहे. हैलाकांडी येथे १५ वर्षीय मुलीवर अत्याचार करून तिची निर्घुण हत्या करण्यात आली आहे. या घटनेनंतर परिसरात संतापाची लाट असून नागरिकांनी आक्रमक पावित्रा घेतला आहे. आरोपीला तातडीने अटक करून कठोर शिक्षा द्यावी, अशी मागणी नागरिकांकडून करण्यात येत आहे.

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Crime Against Woman
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