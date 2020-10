आसाम-मिझोराम सीमेवर तणाव, हिंसाचारानंतर केंद्राने बोलावली बैठक

गुवाहाटी- आसाम आणि मिझोरामच्या नागरिकांमध्ये झालेल्या हिंसाचारात अनेक जण जखमी झाले आहेत. दोन्ही राज्यांच्या सीमेवर तणावाची स्थिती निर्माण झाली आहे. परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी केंद्रीय गृह सचिव अजयकुमार भल्ला सोमवारी दोन्ही राज्यांबरोबर होणाऱ्या बैठकीत सहभागी होतील. ही बैठक व्हिडिओ कॉन्परन्सिंगच्या माध्यमातून सकाळी 11.30 वाजता होणार आहे. बैठकीत दोन्ही राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांसह मुख्य सचिवही उपस्थित राहतील. आसामचे मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल यांनी पीएमओ आणि गृह मंत्रालयाला माहिती दिली आहे.

मुख्यमंत्री सोनोवाल यांनी मिझोरामचे मुख्यमंत्री जोराम थांगा यांना दूरध्वनीवरुम सीमेवर झालेल्या हिंसाचारावर चर्चा केली. सीमा वाद सोडवण्यासाठी आणि आंतरराज्या सीमेवर शांतता आणि कायदा-सुव्यवस्था कायम ठेवण्यासाठी सहकार्य करण्याची विनंती केली.

Assam: State Minister for Environment and Forest Parimal Suklabaidya visited Lailapur area in Cachar district yesterday where few houses and stalls were set ablaze by miscreants on the night of October 17. pic.twitter.com/73dOoaX9Pv

— ANI (@ANI) October 18, 2020