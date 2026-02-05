जुन्या घराचा पाया खोदताना सापडला ब्रिटिशकालीन खजिना! ढिगाऱ्यातून बाहेर आला 'गुप्तधनाचा' ठेवा; चांदीच्या नाण्यांसह मौल्यवान वस्तू आढळल्या

मोरीगाव (आसाम) : आसाममधील मोरीगाव जिल्ह्यातील दंडुवा परिसरात एका जुन्या घराचा पाया खोदताना अचानक ब्रिटिश काळातील (British Era) गाडलेला खजिना सापडल्याने एकच खळबळ उडाली आहे. घराचा ढिगारा साफ करत असताना जमिनीतून जोरात ‘टन’ असा आवाज आल्याने कामगार थबकले. तपासणी केली असता, मातीखाली गाडलेली एक जड लोखंडी पेटी आढळून आली..ही पेटी दिवंगत मधराम डेका यांच्या जुन्या घराच्या जागेवर सापडली. घर पाडल्यानंतर साफसफाईचे काम सुरू असताना हा शोध लागला. कुटुंबीयांनी पेटी उघडताच त्यामध्ये शतकानुशतके जुनी ब्रिटिश काळातील दुर्मिळ नाणी आणि ऐतिहासिक वस्तू आढळून आल्या..ब्रिटिश काळातील दुर्मिळ नाण्यांचा मोठा साठालोखंडी पेटी उघडल्यानंतर त्यामध्ये १८६२ सालातील राणी व्हिक्टोरिया यांच्या कारकिर्दीतील नाणी आढळून आली. तसेच १९१८ पासूनच्या ब्रिटिश भारतातील चांदीची ‘एक रुपया’ नाणी आणि राजा जॉर्ज पाचवा यांच्या काळातील नाणी देखील सापडली आहेत..Ancient Indian Fort : भारतातील पहिला किल्ला कोणता? 4,600 वर्षांपूर्वीचे असे सत्य जे तुम्हाला थक्क करेल!.यासोबतच एक जुना चष्मा आणि काही वैयक्तिक वापराच्या वस्तू देखील पेटीत होत्या. विशेष म्हणजे, या लोखंडी पेटीवर पितळी नावफलक असून त्यावर “के.सी. ट्रंक अँड बकेट फॅक्टरी, फॅन्सी बाजार, गुवाहाटी” असे कोरलेले आहे. यामुळे त्या काळातील गुवाहाटीच्या व्यावसायिक इतिहासावरही प्रकाश पडतो..मधराम डेका कोण होते?दिवंगत मधराम डेका यांचे नातू यांनी सांगितले की, त्यांचे आजोबा त्यांच्या काळातील एक नामांकित आणि आदरणीय व्यापारी होते. ते प्रामुख्याने पितळी प्लेट्स आणि कांस्य भांड्यांचा व्यापार करत असत. त्यांच्या व्यवसायातून मिळालेली नाणी व मौल्यवान वस्तू सुरक्षिततेसाठी त्यांनी या लोखंडी पेटीत साठवून जमिनीत पुरल्या असाव्यात, असा कुटुंबाचा अंदाज आहे..खजिना पाहण्यासाठी नागरिकांची मोठी गर्दीया प्राचीन खजिन्याच्या शोधाची बातमी गावात पसरताच परिसरात कुतूहलाचे वातावरण निर्माण झाले. ब्रिटिश काळातील दुर्मिळ नाणी पाहण्यासाठी शेकडो नागरिकांनी दंडुवा येथील घराकडे गर्दी केली. कुटुंबीयांनी तात्काळ गावप्रमुख आणि स्थानिक प्रशासनाला याची माहिती दिली. त्यांच्या उपस्थितीतच सर्व वस्तूंचे अनावरण करण्यात आले. सध्या हा खजिना केवळ आर्थिक दृष्टिकोनातूनच नव्हे, तर ऐतिहासिकदृष्ट्याही अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात असून, संपूर्ण परिसरात या घटनेची जोरदार चर्चा सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.