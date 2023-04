Period Rituals : मासिक पाळी ही प्रत्येक महिलेच्या आयुष्याचा भाग आहे. बायोलॉजीनुसार मुलीला एका ठराविक वयानंतर मासिक पाळीला सामोरे जावे लागते. मासिक पाळी आल्यानंतर काही ठिकाणी उत्सव साजरा केला जातो तर काही ठिकाणी प्रथा पाळत मुलींवर बंधने लादली जातात.

तुम्हाला माहिती आहे का पहिल्यांदा मासिक पाळी आल्यानंतर अनेक राज्यात वेगवेगळ्या प्रथा पाळल्या जातात. आज आपण आसाममध्ये मुलींना पहिल्यांदा मासिक पाळी आल्यानंतर काय करतात, हे जाणून घेणार आहोत. (Assam Period Tradition Rituals when girls get their first period)

मुलींना पहिल्यांदा मासिक पाळी आल्यानंतर काही राज्यात आनंद, उत्सव साजरा केला जातो. आसाममध्येही तुम्हाला आनंद करताना दिसणार. आज आपण याविषयीच सविस्तर जाणून घेणार आहोत.

आसाममध्ये पहिल्यांदा मुलीला मासिक पाळी आल्यानंतर तुलोनिया बिया नावाचा उत्सव साजरा केला जातो.

तुलोनिया बिया या उत्सवादरम्यान मुलीला सात दिवस एका खोलीत ठेवतात आणि त्या खोलीत इतर कुणालाही जाण्यास परवानगी नसते.

पिरेड्स दरम्यान मुलीला खायला फळ दिले जाते. ती दिवसातून एकदाच शिजवलेले अन्न खाऊ शकते.

अशाप्रकारे आसाममध्ये मुलींना पहिल्यांदा मासिक पाळी आल्यानंतर असा तुलोनिया बिया उत्सव साजरा केला जातो.