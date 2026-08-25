Government Schemes: अचानक नोकरी गेली? घरखर्चाची चिंता करू नका; ‘ही’ योजना देणार ३ महिने अर्धा पगार, वाचा संपूर्ण माहिती

Atal Beemit Vyakti Kalyan Yojana: नोकरी गेली की सर्वात आधी चिंता लागते ती घरखर्चाची आणि पुढच्या महिन्याच्या पगाराची! पण तुम्ही ESIC मध्ये नोंदणीकृत कर्मचारी (Registered Employee) असाल, तर नोकरी गेल्यानंतर तुम्हाला आर्थिक मदत मिळू शकते. केंद्र सरकारच्या अटल बीमित व्यक्ती कल्याण योजनेअंतर्गत पात्र कर्मचाऱ्यांना बेरोजगारीच्या काळात 90 दिवसांपर्यंत पगाराच्या 50 टक्के रक्कम मिळू शकते. त्यामुळे ही योजना नेमकी कोणासाठी आहे, त्यासाठी कोणत्या अटी आहेत आणि क्लेम कसा करायचा? जाणून घ्या सविस्तर....काय आहे अटल बीमित व्यक्ती कल्याण योजना?अटल बीमित व्यक्ती कल्याण योजना कर्मचारी राज्य विमा महामंडळ (ESIC) यांच्याकडून चालवली जाते. ही योजना ESI कायदा, 1948 अंतर्गत सुरू करण्यात आली आहे.ही योजना 1 जुलै 2018 रोजी प्रायोगिक पद्धतीने सुरू करण्यात आली होती. या योजनेला चांगला प्रतिसाद मिळाल्यानंतर तिचा कालावधी अनेक वेळा वाढवण्यात आला.आता सरकारने या योजनेचा कालावधी 1 जुलै 2026 ते 30 जून 2027 पर्यंत वाढवला आहे.या योजनेत पात्र कर्मचाऱ्याला नोकरी गेल्यानंतर आयुष्यात एकदाच 90 दिवसांपर्यंत आर्थिक मदत मिळते. सुरुवातीला ही मदत पगाराच्या 25 टक्के होती. आता ती वाढवून पगाराच्या 50 टक्के करण्यात आली आहे..कोणाला मिळू शकतो या योजनेचा लाभ?अटल बीमित व्यक्ती कल्याण योजनेचा लाभ घेण्यासाठी काही अटी पूर्ण करणे आवश्यक आहे.नोकरी जाण्यापूर्वी कर्मचारी किमान एक वर्ष नोकरीत असणे आवश्यक आहे.कर्मचारी ESIC मध्ये नोंदणीकृत असावा.संबंधित कर्मचाऱ्याच्या खात्यात किमान 78 दिवसांचे योगदान जमा झालेले असणे आवश्यक आहे.नोकरी गेल्यानंतर योजनेचा लाभ घेता येतो..नोकरी गेल्यानंतर लगेच पैसे मिळतात का?नाही. नोकरी गेल्यानंतर 30 दिवसांचा कालावधी पूर्ण झाल्यानंतर या योजनेअंतर्गत बेरोजगारीचा लाभ घेता येतो.उदाहरणार्थ, तुमचा शेवटचा पगार 20 हजार रुपये असेल, तर पात्र ठरल्यानंतर पगाराच्या 50 टक्के म्हणजे 10 हजार रुपये दरमहा मिळू शकतात. हा लाभ जास्तीत जास्त 90 दिवसांसाठी दिला जातो..अटल बीमित व्यक्ती कल्याण योजनेसाठी अर्ज कसा करायचा?या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पात्र व्यक्तीला क्लेम करावा लागतो. त्यासाठी खालील पद्धतीने प्रक्रिया करता येते.सर्वप्रथम ESIC च्या अधिकृत पोर्टलवर जा.Employee Portal वर लॉगिन करा.त्यानंतर ABVKY Eligibility हा पर्याय निवडा.तुमचा इन्शुरन्स नंबर आणि मोबाइल नंबर भरा.तुमच्या मोबाइलवर आलेला OTP टाका.OTP पडताळल्यानंतर क्लेम सबमिट करा.क्लेमची पडताळणी झाल्यानंतर पात्र असल्यास रक्कम तुमच्या बँक खात्यात जमा केली जाते..कोणती कागदपत्रे लागतील?क्लेमसाठी काही आवश्यक कागदपत्रे तयार ठेवावी लागतात. यामध्ये प्रामुख्याने:शपथपत्रआधार कार्डबँक खात्याची माहितीयोजनेचा क्लेम फॉर्मही कागदपत्रे आणि क्लेम फॉर्म जवळच्या ESIC शाखेत किंवा DCBO कार्यालयात जमा करता येतात. आवश्यक असल्यास ही कागदपत्रे पोस्टानेही पाठवता येतात..लक्षात ठेवाअटल बीमित व्यक्ती कल्याण योजना ही ESIC अंतर्गत नोंदणीकृत आणि पात्र कर्मचाऱ्यांसाठी आहे. त्यामुळे नोकरी गेल्यानंतर आर्थिक मदतीचा लाभ मिळण्यासाठी तुमची ESIC नोंदणी आणि योगदानाची अट पूर्ण आहे की नाही, हे आधी तपासा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.