Atal Bihari Vajpayee : अटल बिहारी यांना महिला पत्रकाराने घातली होती लग्नाची मागणी, हुंड्यात मागितला होता पाकिस्तान; नेमका काय आहे किस्सा?

देशाचे माजी पंतप्रधान भारतरत्न अटलबिहारी वाजपेयी यांची आज १०१ वी जयंती आहे. ते केवळ भारतातच नाही तर जगभरात लोकप्रिय होते. पाकिस्तानमध्येही त्यांचे हजारो चाहते होते. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी अटलजींचे स्मरण करताना लखनौमध्ये एक मनोरंजक किस्सा सांगितला. पंतप्रधान असताना अटलजींच्या पाकिस्तान भेटीचा संदर्भ देत राजनाथ सिंह म्हणाले की त्यांचे व्यक्तिमत्व इतके विशाल होते की संपूर्ण जग त्यांच्या कार्यनीती आणि निर्णयांचे कौतुक करत असे. .पाकिस्तान भेटीदरम्यान अटलबिहारी वाजपेयींनी दिलेल्या प्रसिद्ध उत्तराची आठवण करून ते म्हणाले, "जेव्हा एका महिला पत्रकाराने त्यांना सांगितले की, 'मला तुमच्याशी लग्न करायचे आहे, पण तुम्ही मला हुंडा म्हणून काश्मीर द्यावा लागेल,' तेव्हा अटलबिहारी वाजपेयींनी हसून उत्तर दिले. त्यानंतर त्यांनी तिला सांगितले की, 'जर तुम्ही मला संपूर्ण पाकिस्तान हुंडा म्हणून दिला तर मी तुमच्याशी लग्न करण्यास तयार आहे.'".राजनाथ सिंह यांनी बुधवारी सांगितले की, माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयींची प्रतिष्ठा त्यांच्या पदांवरून नाही तर त्यांच्या कृती आणि व्यक्तिमत्त्वावरुन ठरवता येते. वाजपेयींच्या जयंतीच्या पूर्वसंध्येला आयोजित एका एकल कविसंमेलनात बोलताना सिंह म्हणाले की, काही लोकांना त्यांच्या पदांमुळे आदर मिळतो, तर काहींना कोणतेही पद नसतानाही त्यांच्या कार्यामुळे आणि चारित्र्यामुळे आदर मिळतो. ते म्हणाले, "अटलबिहारी वाजपेयी हे असे व्यक्तिमत्व होते." .संरक्षणमंत्र्यांनी सांगितले की, वाजपेयी हे एक असाधारण व्यक्तिमत्व होते आणि त्यांच्या जयंतीच्या पूर्वसंध्येला लोक त्यांचे स्मरण करण्यासाठी येथे जमले आहेत. वाजपेयी आता आपल्यात नसले तरी, त्यांना श्रद्धांजली वाहण्याची लोकांमध्ये अजूनही तीव्र इच्छा आहे. ते म्हणाले, "सार्वजनिक जीवनातील गोंधळातही वाजपेयी नेहमीच शांत आणि नम्र राहिले. एक प्रिय नेता म्हणून, वाजपेयींनी लोकांच्या मनावर खोलवर छाप सोडली आहे हे नाकारता येत नाही.".वाजपेयींच्या विद्यार्थीदशेची आठवण करून देताना सिंह म्हणाले की, दहावीत शिकत असताना वाजपेयींनी त्यांची पहिली लोकप्रिय कविता "हिंदू तन मन, हिंदू जीवन, राग राग हिंदू मेरा परिचय" लिहिली. ते म्हणाले की, त्या वयाचा विद्यार्थी खूपच लहान असला तरी, त्या काळातील अनेक प्रख्यात विद्वान आणि विचारवंतांनी ही कविता ऐकल्यानंतर असे म्हटले की, लेखक सामान्य माणूस नाही आणि तो भारताचे भविष्य लिहिणार आहे..Atal Bihari Vajpayee : राष्ट्रपतिपद स्वीकारण्यास वाजपेयींचा होता नकार; तत्कालीन माध्यम सल्लागार अशोक टंडन यांच्या पुस्तकात दावा.राजनाथ सिंह म्हणाले की, १९४२ मध्ये कालीचरण महाविद्यालयात एका शिबिरादरम्यान वाजपेयींनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे (आरएसएस) प्रमुख एम.एस. गोळवलकर यांच्या उपस्थितीत ही कविता वाचली आणि संपूर्ण सभागृह टाळ्यांचा कडकडाट झाला.