Independence Day Live Update : देश स्वतंत्र झाला, पण अपेक्षित गतीने प्रगती झाली नाही; आता मोठी स्वप्ने पाहण्याची वेळ आली - पंतप्रधान नरेंद्र मोदी

देश स्वतंत्र झाला, मात्र आपण अपेक्षित गतीने प्रगती करू शकलो नाही. आता भारताने मोठी स्वप्ने पाहण्याची आणि त्यासाठी मोठे संकल्प करण्याची वेळ आली आहे. भारताला इतर देशांवर अवलंबून राहावे लागू नये, यासाठी आत्मनिर्भर भारताचे स्वप्न घेऊन आपली वाटचाल सुरू आहे. भारताला २०४७ पर्यंत विकसित राष्ट्र बनवण्याचे मोठे स्वप्न आहे. जगातील सर्वाधिक लोकसंख्या असलेल्या देशाने विकसित राष्ट्र होण्याचा संकल्प करणे हे भारताच्या धैर्याचे प्रतीक असून, त्यामुळे जगाला भारताकडे वेगळ्या दृष्टिकोनातून पाहण्यास भाग पडेल, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वातंत्र्य दिनाच्या भाषणात सांगितले.