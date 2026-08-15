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Independence Day Live Update : देश स्वतंत्र झाला, पण अपेक्षित गतीने प्रगती झाली नाही; आता मोठी स्वप्ने पाहण्याची वेळ आली - पंतप्रधान नरेंद्र मोदी

PM Modi Leads 80th Independence Day Celebrations at Red Fort: देशभरात ८० वा स्वातंत्र्यदिन उत्साहात साजरा होत असून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी लाल किल्ल्यावर तिरंगा फडकवणार आहेत; वंदे मातरम्, राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू, राहुल गांधी, हवामान, मुंबईतील अन्न व औषध प्रशासनाची कारवाई आणि महाराष्ट्रातील राजकीय घडामोडी चर्चेत आहेत.
80th Independence Day: PM Modi to Hoist National Flag at Red Fort

80th Independence Day: PM Modi to Hoist National Flag at Red Fort

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Delhi Live देश स्वतंत्र झाला, पण अपेक्षित गतीने प्रगती झाली नाही,  मोठे स्वप्न पाहण्याची वेळ आली - पंतप्रधान नरेंद्र मोदी

देश स्वतंत्र झाला, मात्र आपण अपेक्षित गतीने प्रगती करू शकलो नाही. आता भारताने मोठी स्वप्ने पाहण्याची आणि त्यासाठी मोठे संकल्प करण्याची वेळ आली आहे. भारताला इतर देशांवर अवलंबून राहावे लागू नये, यासाठी आत्मनिर्भर भारताचे स्वप्न घेऊन आपली वाटचाल सुरू आहे. भारताला २०४७ पर्यंत विकसित राष्ट्र बनवण्याचे मोठे स्वप्न आहे. जगातील सर्वाधिक लोकसंख्या असलेल्या देशाने विकसित राष्ट्र होण्याचा संकल्प करणे हे भारताच्या धैर्याचे प्रतीक असून, त्यामुळे जगाला भारताकडे वेगळ्या दृष्टिकोनातून पाहण्यास भाग पडेल, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वातंत्र्य दिनाच्या भाषणात सांगितले.

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