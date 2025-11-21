ऊसतोड मशीनमध्ये सापडून महिलेचा दुर्दैवी अंत; संक्रट्टी कुटुंबावर कोसळला दुःखाचा डोंगर, हा भयंकर अपघात पाहून...

अथणी : स्वतःच्या शेतात उसाची तोडणी सुरू असताना ऊसतोडणी मशीनमध्ये सापडून शेतकरी महिलेचा मृत्यू (Sugarcane Harvester Accident) झाल्याची हृदयविदारक घटना गुरुवारी (ता. २०) अथणी तालुक्यातील सप्तसागर येथे घडली. शोभा श्रीकांत संक्रट्टी (वय ५४) असे ऊसतोडणी मशीनमध्ये सापडून मृत्यू झालेल्या महिलेचे नाव आहे..याबाबत मिळालेली माहिती अशी, सकाळच्या सुमारास शेतातील उसतोड आल्याने शोभा या उसाच्या कांड्या गोळा करण्याच्या कामात गुंतल्या होत्या. ऊस तोडणीसाठी वापरण्यात येणाऱ्या मशीनजवळ त्या चुकून गेल्या. यावेळी कपड्याचा किंवा शरीराचा काही भाग अडकल्याने त्या थेट मशीनमध्ये ओढल्या गेल्या..Satej Patil Dhananjay Mahadik : मुश्रीफ -राजे गटाचं काय घेऊन बसलाय, कोल्हापुरात बंटी -मुन्ना गट आला एकत्र; 'कागल'पेक्षा शिरोळचं राजकारण तापलं.मशीनच्या आवाजात ही घटना लवकर कळली नाही. शेजारीच त्यांच्या शेतात लोक कामात गुंतले होते. त्यांनी आरडाओरड करून चालकाला थांबविले. त्यानंतर मशीनजवळ जाऊन पाहणी केली असताना घटनेची तीव्रता भीषण दिसून आली. मशीनमध्ये सापडल्याने शोभा यांचा जागीच मृत्यू झाला..अपघातानंतर शेतात काम करणाऱ्या इतर कामगारांनी तत्काळ शेजाऱ्यांना व कुटुंबीयांना कळविले. कुटुंबीयांनी धाव घेतली असता त्यांना हा भयंकर अपघात पाहून धक्का बसला. घटनेची माहिती मिळताच अथणी पोलिस घटनास्थळी दाखल झाले. पंचनामा करून मृतदेह पुढील वैद्यकीय तपासणीसाठी पाठविला. अथणी पोलिस ठाण्यात घटनेची नोंद झाली आहे..संक्रट्टी कुटुंबावर दुःखाचा डोंगरशोभा संक्रट्टी यांचा मशीनमध्ये सापडून मृत्यू झाला. या प्रसंगामुळे संक्रट्टी कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळला. तसेच सप्तसागर गाव आणि परिसरात हळहळ व्यक्त होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.