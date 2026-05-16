मी आहे ना? घाबरू नको! टीसी मागायला आलेल्या विद्यार्थीनीचा शिक्षकाने पकडला हात, जवळ घेत म्हणाला.... ; औरंगाबादमधील प्रकार

टीसी काढायला गेलेल्या आठवीच्या विद्यार्थिनीबरोबर शिक्षकाने गैरप्रकार केल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. बिहारमधील औरंगाबादमध्ये ही घटना घडली. याप्रकरणी शिक्षकाविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आल्याची माहिती आहे. महत्त्वाचे म्हणजे माहिती मिळताच गावकऱ्यांनी शाळेत पोहोचत आंदोलन केलं. त्यामुळे चांगलाच तणाव निर्माण झाला. अखेर पोलिसांनी ठिकाणी पोहोचत परिस्थिती नियंत्रणात आणली. .विद्यार्थिनीने केलेल्या आरोपानुसार, ती शाळेतून टीसी घेण्यासाठी गेली होती, मात्र तिला आधी टीसी देण्यास नकार देण्यात आला. तिच्या म्हणण्यानुसार, शाळेतील एका शिक्षिकेने तिला सांगितले की या प्रकरणात एक शिक्षक मदत करू शकतात आणि त्यांना त्यांच्या घरी जाऊन भेटण्यास सांगितले..Nagpur News : शाळेत विद्यार्थिनींना शिक्षिकेकडून अमानुष मारहाण; शिक्षिकेसह पतीविरुद्ध गुन्हा दाखल.विद्यार्थिनीने आरोप केला आहे की ती शिक्षकाच्या घरी गेल्यानंतर तिच्यासोबत छेडछाड करण्यात आली. तिच्या म्हणण्यानुसार काही महिन्यांपूर्वी तिचे अपहरण झाले होते आणि पोलीसांनी तिला पश्चिम बंगालमधून शोधून परत आणले होते. त्याच प्रकरणाचा उल्लेख करून शिक्षक तिला वारंवार प्रश्न विचारत होते. त्या वेळी शिक्षक तिला विचारत होते की बंगालमध्ये तिच्यासोबत काय घडले होते..तिच्या म्हणण्यानुसार, बोलता बोलता शिक्षक तिच्या जवळ येऊ लागले आणि तिचा हात धरला. ती घाबरल्याचे पाहून त्यांनी “तू का घाबरते , मी आहे ना” असे म्हटले. त्यानंतर त्यांनी तिच्या गळ्यात हात टाकला आणि या गोष्टीबद्दल कोणालाही सांगू नकोस, हे वैयक्तिक आहे असे सांगितले. त्यावेळी पीडितेने कशी तरी स्वताची सुटका करून तिथून पळ काढला..Mehkar Lonigavli POCSO Case: लोणी गवळी शाळेत तिसरीतील मुलींचा विनयभंग करणारा मास्तर ग्रामस्थांच्या ताब्यातून पोलिसांच्या स्वाधीन; जिल्ह्यात संतापाची लाट.दरम्यान, ज्या शिक्षकावर हे आरोप करण्यात आले, त्याने हे आरोप फेटाळले आहेत. विद्यार्थिनीने अर्धवार्षिक परीक्षा दिली नव्हती आणि ती पोलीसांच्या देखरेखीखाली होती. टीसी देण्यापूर्वी तपास करणे आवश्यक असल्याने तिला बोलावले होते, मी तिच्याशी छेडछाड केली नाही, असं त्याने सांगितलं. याप्रकरणी मुलीच्या तक्रारीनंतर पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला असून चौकशी सुरु केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.