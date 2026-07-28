Auto Rickshaw Stunt: काही सेकंदांच्या प्रसिद्धीसाठी स्टंट; Video Viral होताच ऑटोचालकाला पोलिसांचा दणका; पहा काय घडलं ?

उत्तर प्रदेशातील आग्रा शहरात सोशल मीडियावर प्रसिद्धी मिळवण्यासाठी सार्वजनिक रस्त्यावर ऑटो-रिक्षातून धोकादायक स्टंट करणाऱ्या चालकाला ही हौस चांगलीच महागात पडली. एत्माद्दौला परिसरातील या स्टंटबाजीचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर आग्रा वाहतूक पोलिसांनी तातडीने कारवाई करत संबंधित चालकाला ५ हजारांचा दंड ठोठावला..ऑटोचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल‘X’वर व्हायरल झालेल्या व्हिडिओमध्ये एक ऑटो चालक सार्वजनिक रस्त्यावर अत्यंत धोकादायक पद्धतीने ऑटो चालवताना आणि स्टंट करताना दिसत होता. या प्रकारामुळे चालकाचा स्वतःचा जीव धोक्यात येण्यासोबतच रस्त्यावरील पादचारी आणि इतर वाहनचालकांच्या सुरक्षेलाही धोका निर्माण झाला होता..व्हिडिओमध्ये दिसणाऱ्या ऑटोचा नोंदणी क्रमांक UP80KT7308 असा होता. व्हिडिओ पोलिसांच्या निदर्शनास येताच वाहतूक पोलिसांनी वाहनाची ओळख पटवून चालकाविरोधात कारवाई केली.व्हिडिओ पाहताच पोलिसांनी ठोठावला दंडवाहतूक नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी पोलिसांनी संबंधित ऑटो चालकाला ५ हजारांचे चलन बजावले. सोशल मीडियावर प्रसिद्धी मिळवण्यासाठी केलेली स्टंटबाजी अखेर त्याच्याच अंगलट आली..‘स्टंटबाजी खपवून घेणार नाही’; पोलिसांचा इशाराआग्रा वाहतूक पोलिसांनी सार्वजनिक रस्त्यांवर अशा प्रकारची जीवघेणी स्टंटबाजी अजिबात सहन केली जाणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. रस्त्यावर वाहन चालवताना स्वतःसोबत इतरांच्या जीवाचीही जबाबदारी वाहनचालकांवर असते, त्यामुळे वाहतूक नियमांचे पालन करणे आवश्यक आहे..Jayakwadi Dam: जायकवाडी धरणासाठी आनंदाची बातमी! अवघ्या १२ तासांत जलसाठ्यात २ टक्क्यांची वाढ.सोशल मीडियावर व्हायरल होणाऱ्या वाहतूक नियमभंगाच्या व्हिडिओंवरही पोलिसांचे लक्ष असून, अशा प्रकारांची माहिती मिळाल्यानंतर वाहनाची ओळख पटवून कायदेशीर कारवाई केली जात आहे.सोशल मीडियावर काही सेकंदांची प्रसिद्धी मिळवण्यासाठी केलेली स्टंटबाजी जीवावर बेतू शकते. त्यामुळे सार्वजनिक रस्त्यांवर वाहन चालवताना नियमांचे पालन करा आणि स्वतःसोबत इतरांचाही जीव सुरक्षित ठेवा, असे आवाहन पोलिसांनी केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.