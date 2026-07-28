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Auto Rickshaw Stunt: काही सेकंदांच्या प्रसिद्धीसाठी स्टंट; Video Viral होताच ऑटोचालकाला पोलिसांचा दणका; पहा काय घडलं ?

Viral Auto Stunt Ends With Police Action: आग्रा येथे सोशल मीडियासाठी केलेल्या जीवघेण्या ऑटो रिक्षा स्टंटचा व्हिडिओ व्हायरल; वाहतूक पोलिसांची तातडीने कारवाई, चालकाला ५ हजारांचा दंड ठोठावून कडक इशारा
Police Action After Auto Driver Stunt Video Goes Viral Reckless Driving for Social Media Fame Ends in Trouble

Police Action After Auto Driver Stunt Video Goes Viral Reckless Driving for Social Media Fame Ends in Trouble

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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उत्तर प्रदेशातील आग्रा शहरात सोशल मीडियावर प्रसिद्धी मिळवण्यासाठी सार्वजनिक रस्त्यावर ऑटो-रिक्षातून धोकादायक स्टंट करणाऱ्या चालकाला ही हौस चांगलीच महागात पडली. एत्माद्दौला परिसरातील या स्टंटबाजीचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर आग्रा वाहतूक पोलिसांनी तातडीने कारवाई करत संबंधित चालकाला ५ हजारांचा दंड ठोठावला.

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