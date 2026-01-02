Avian Influenza: देशात एव्हीयन इन्फ्लूएंझा व्हायरसची एन्ट्री! चिकन आणि अंडी विक्रीवर बंदी; 'हे' नियम पाळले नाहीत तर मोठा धोका

केरळच्या काही जिल्ह्यांमध्ये एव्हीयन इन्फ्लूएंझा (बर्ड फ्लू) पसरल्यानंतर निलगिरी जिल्हा प्रशासनाला हाय अलर्टवर ठेवण्यात आले आहे. संसर्गाच्या धोक्यामुळे केरळमधून निलगिरीमध्ये कोंबड्या आणि सर्व पोल्ट्री उत्पादनांच्या आयातीवर तात्पुरती बंदी घालण्यात आली आहे. निलगिरी जिल्ह्यात हा आजार पसरू नये म्हणून खबरदारीचा उपाय म्हणून हे पाऊल उचलण्यात आल्याचे जिल्हा प्रशासनाने स्पष्ट केले..केरळच्या अलाप्पुझा आणि कोट्टायम जिल्ह्यांतील काही भागांमध्ये पोल्ट्री फार्ममध्ये कोंबड्या आणि बदके मरत होत्या. त्यानंतर पशुसंवर्धन विभागाने भोपाळमधील उच्च सुरक्षा प्राणी रोग निदान प्रयोगशाळेत नमुने पाठवले. चाचण्यांमध्ये H1, N1 एव्हियन इन्फ्लूएंझा संसर्गाची पुष्टी झाली. परिणामी, प्रभावित भागात कोंबडी, लावेचे मांस आणि अंडी विक्रीवर बंदी घालण्यात आली. एव्हीयन इन्फ्लूएंझाच्या धोक्याला प्रतिसाद म्हणून, निलगिरी जिल्हा प्रशासनाने केरळ सीमेवर सात आणि कर्नाटक सीमेवर एक चौक्या स्थापन केल्या आहेत. .Motor Vehicle Tax: वाहनधारकांना मोठा दिलासा! नवीन वाहनांवर ५०% पर्यंत कर सूट मिळणार; सरकारने ठेवली फक्त एकच अट, पण कोणती?.आठ ठिकाणी देखरेख सुरू आहे. या चौक्यांवर पशुवैद्यकीय सहाय्यक सर्जनच्या नेतृत्वाखाली एक पथक तैनात करण्यात आले आहे. ज्यामध्ये एक पशुवैद्यकीय निरीक्षक आणि पशुसंवर्धन सहाय्यक यांचा समावेश आहे. या मोहिमेत पोलीस, वन विभाग आणि महसूल विभाग देखील मदत करत आहेत. जिल्हा प्रशासनाच्या म्हणण्यानुसार, केरळमधून निलगिरी जिल्ह्यात कोंबडी, अंडी, कोंबडीची विष्ठा आणि पोल्ट्री फीड आयात करण्यावर तात्पुरती बंदी घालण्यात आली आहे. .कुडल्लूर आणि पंथलूर तालुक्यातील सीमावर्ती चौक्यांवर वाहनांची कडक तपासणी केली जात आहे. कोणत्याही संशयास्पद वाहनांना जिल्ह्यात प्रवेश दिला जात नाही. केरळमध्ये वारंवार होणाऱ्या एव्हीयन इन्फ्लूएंझाच्या प्रादुर्भावामुळे, तामिळनाडूच्या नमक्कल प्रदेशात जैवसुरक्षा उपायांची कडक अंमलबजावणी केली जात आहे. कोणत्याही संभाव्य धोक्यांना रोखण्यासाठी पशुवैद्यकीय महाविद्यालयीन प्रयोगशाळा या आजारावर सतत लक्ष ठेवून आहेत..एव्हीयन इन्फ्लूएंझा कोंबडी, बदके, टर्की आणि वन्य पक्ष्यांना प्रभावित करतो. क्वचित प्रसंगी हा आजार मानवांना देखील प्रभावित करू शकतो. हा संसर्ग बहुतेकदा स्थलांतरित किंवा संक्रमित वन्य पक्ष्यांमधून पसरतो. ज्यामुळे नीलगिरीसारख्या पर्वतीय प्रदेशातही धोका निर्माण होतो. प्रशासनाने कुक्कुटपालन करणाऱ्यांना अनेक महत्त्वाच्या सूचना दिल्या आहेत..Rahul Gandhi on Indore Contaminated Water: "इंदुरमध्ये सामान्य माणसाला पाणी नाही, विष दिलं गेलं अन् प्रशासन कुंभकर्णासारखं झोपेत राहिलं".शेतकऱ्यांनी जंगली पक्ष्यांना शेतात येण्यापासून रोखावे. एकाच शेतात कोंबडी, बदके आणि टर्की एकत्र पाळू नयेत. बाहेरील लोक, वाहने आणि प्राण्यांचा प्रवेश प्रतिबंधित करावा. शेतीची उपकरणे सामायिक करू नयेत आणि महिन्यातून किमान दोनदा जंतुनाशकाने स्वच्छ करावीत. शेतात असामान्य मृत्यू झाल्यास, जवळच्या पशुवैद्यकीय अधिकाऱ्यांना त्वरित कळवावे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.