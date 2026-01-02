देश

Avian Influenza: देशात एव्हीयन इन्फ्लूएंझा व्हायरसची एन्ट्री! चिकन आणि अंडी विक्रीवर बंदी; 'हे' नियम पाळले नाहीत तर मोठा धोका

Bird Flu Avian Influenza News: बर्ड फ्लूचा कहर सुरू झाला आहे. केरळमधून पोल्ट्री आयातीवर तात्पुरती बंदी घातली आहे. बर्ड फ्लूमुळे प्रशासन सतर्क झाले आहे. सात सीमाचौक्या तैनात केल्या आहेत.
केरळच्या काही जिल्ह्यांमध्ये एव्हीयन इन्फ्लूएंझा (बर्ड फ्लू) पसरल्यानंतर निलगिरी जिल्हा प्रशासनाला हाय अलर्टवर ठेवण्यात आले आहे. संसर्गाच्या धोक्यामुळे केरळमधून निलगिरीमध्ये कोंबड्या आणि सर्व पोल्ट्री उत्पादनांच्या आयातीवर तात्पुरती बंदी घालण्यात आली आहे. निलगिरी जिल्ह्यात हा आजार पसरू नये म्हणून खबरदारीचा उपाय म्हणून हे पाऊल उचलण्यात आल्याचे जिल्हा प्रशासनाने स्पष्ट केले.

