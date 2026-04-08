Plane Service : इराण युद्धाचा विमानसेवेला फटका; दहा हजार आंतरराष्ट्रीय उड्डाणे रद्द

नवी दिल्ली - इराण युद्धामुळे भारत आणि पश्चिम आशियातील देशांदरम्यान ये-जा करणाऱ्या दैनंदिन विमानांच्या संख्येत २५० ते २७५ ने घट झाली आहे. तसेच, गेल्या ३७ दिवसांत एकूण दहा हजारांहून अधिक विमानांची उड्डाणे रद्द झाल्याची माहिती आज नागरी हवाई वाहतूक मंत्रालयाकडून देण्यात आली. तसेच, पश्चिम आशियातील देशांतून विमान प्रवास बंद असल्याने अमेरिका-युरोपला जाणाऱ्या विमानांना वळसा घालून जावे लागत आहे. .युद्ध पेटण्याआधी आखाती देश आणि भारतातून दररोज सरासरी ३०० ते ३५० विमानांचे उड्डाण होत होते. मात्र, २८ फेब्रुवारीपासून दैनंदिन उड्डाणांचा आकडा ८० ते ९० वर घसरला. याशिवाय संयुक्त अरब अमिरात, सौदी अरेबिया, कुवेत, कतार, इस्राईल, बहारीन, इराण, जॉर्डन, लेबनॉन या देशांतील आकाश बंद असल्यामुळे युरोप आणि उत्तर अमेरिकेला भारतीय विमानांना लांबच्या मार्गाने जावे लागत असल्यामुळे वेळेबरोबरच प्रवास खर्चही वाढला आहे..आंतरराष्ट्रीय विमानसेवा विमान कंपन्यांना चांगले उत्पन्न मिळवून देते. त्यामुळे या कंपन्यांच्या वित्तीय स्थितीवरही युद्धामुळे प्रतिकूल परिणाम झाल्याचे नागरी हवाई वाहतूक मंत्रालयाचे संयुक्त सचिव असंग्बा चुबा आओ यांनी सांगितले. ३००-३५० - युद्धापूर्वी भारतातून पश्चिम आशियासाठीची उड्डाणे८०-९० - सध्याच्या उड्डाणांची संख्या१०,०००+ - आतापर्यंत रद्द झालेली उड्डाणे .सरकारच्या उपाययोजनाकेंद्राने देशांतर्गत विमान सेवांसाठी विमान इंधनाची दरवाढ २५ टक्क्यांपर्यंत मर्यादित ठेवली आहे.तोटा वाढू नये म्हणून विमान कंपन्यांनी अंतरावर आधारित अधिभार आकारण्यास सुरुवात केली आहे.विमान कंपन्यांना मदत करण्यासाठी नागरी हवाई वाहतूक मंत्रालय सर्व हितधारकांसोबत संवाद साधून उपाययोजना करीत आहे.विमान कर्मचाऱ्यांची कमतरता लक्षात घेऊन लांबच्या मार्गांमुळे पडणारा ताण हाताळण्यासाठी 'डीजीसीए'ने वैमानिकांच्या कामाच्या वेळा तात्पुरत्या शिथिल केल्या आहेत.आखाती देशांना होणारी मालवाहतूक खंडित होऊ नये, म्हणून काही विमान कंपन्यांना प्रवासी विमानांचा वापर करण्याचीही परवानगी देण्यात आली आहे.