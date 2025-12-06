देश

IndiGo Crisis: हजारो प्रवाशांना दिलासा! परतफेड ७ डिसेंबरपर्यंत पूर्ण करा अन्...; इंडिगोला सरकारचा अल्टीमेटम

IndiGo refund Process: नागरी उड्डाण मंत्रालयाने शनिवारी इंडिगोला सर्व प्रलंबित प्रवाशांचे परतफेड विलंब न करता करण्याचे निर्देश दिले. संपूर्ण भारतात इंडिगोचे कामकाज मोठ्या प्रमाणात विस्कळीत राहिले.
६ डिसेंबर रोजी इंडिगोच्या विमान उड्डाणे रद्द झाल्यामुळे हजारो प्रवाशांना गैरसोयीचा सामना करावा लागला. विमान वाहतूक मंत्रालयाने इंडिगोला ७ डिसेंबरच्या संध्याकाळपर्यंत रद्द केलेल्या विमानांच्या परतफेडीची प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले. याचा अर्थ तुम्हाला ७ डिसेंबरच्या संध्याकाळपर्यंत तुमचे तिकीट परतफेड मिळेल.

