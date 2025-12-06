IndiGo Crisis: हजारो प्रवाशांना दिलासा! परतफेड ७ डिसेंबरपर्यंत पूर्ण करा अन्...; इंडिगोला सरकारचा अल्टीमेटम

६ डिसेंबर रोजी इंडिगोच्या विमान उड्डाणे रद्द झाल्यामुळे हजारो प्रवाशांना गैरसोयीचा सामना करावा लागला. विमान वाहतूक मंत्रालयाने इंडिगोला ७ डिसेंबरच्या संध्याकाळपर्यंत रद्द केलेल्या विमानांच्या परतफेडीची प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले. याचा अर्थ तुम्हाला ७ डिसेंबरच्या संध्याकाळपर्यंत तुमचे तिकीट परतफेड मिळेल..प्रवाशांनी मागे सोडलेले सामान पुढील दोन दिवसांत त्यांच्यापर्यंत पोहोचवावे, असेही सरकारने निर्देश दिले आहेत. ५ डिसेंबर रोजी, देशातील सर्वात मोठी विमान कंपनी इंडिगोने १,००० हून अधिक उड्डाणे रद्द केली आणि शनिवारीही ही परिस्थिती कायम राहिली. परतफेड प्रक्रियेत कोणताही विलंब किंवा गैर-अनुपालन झाल्यास तात्काळ नियामक कारवाई केली जाईल, असे मंत्रालयाने म्हटले आहे..Indian Railway: इंडिगोची ‘ग्राउंडेड’ गोंधळगाथा; रेल्वे बनली लाखोंची अंतिम तारणहार! 7 विशेष गाड्यांची घोषणा, पण कुठे?.मंत्रालयाने एका निवेदनात म्हटले आहे की, रद्द केलेल्या किंवा विस्कळीत झालेल्या सर्व उड्डाणांसाठी परतफेड प्रक्रिया रविवारी रात्री ८ वाजेपर्यंत पूर्ण करावी. "इंडिगोने ज्या प्रवाशांच्या प्रवास योजना रद्द झाल्यामुळे प्रभावित झाल्या आहेत त्यांच्याकडून कोणतेही पुनर्निर्धारण शुल्क आकारू नये," असे निवेदनात म्हटले आहे. शनिवारी अनेक विमानतळांवर ४०० हून अधिक उड्डाणे रद्द करण्यात आली. इंडिगोला प्रवाशांसाठी समर्पित मदत आणि परतावा सुविधा उभारण्याचे निर्देश देण्यात आले. .ऑपरेशन्स पूर्णपणे स्थिर होईपर्यंत स्वयंचलित परतावा प्रक्रिया सुरू राहील. पुढे, मंत्रालयाने म्हटले आहे की विमान कंपन्यांनी उड्डाण रद्द झाल्यामुळे किंवा विलंबामुळे प्रवाशांनी मागे सोडलेले सामान पुढील ४८ तासांच्या आत शोधून त्यांच्यापर्यंत पोहोचवले जाईल याची खात्री करावी. प्रवासी समर्थन आणि परतफेड कक्षांसाठी कक्ष स्थापित करा. कामकाज स्थिर होईपर्यंत स्वयंचलित परतफेड राखा. ज्येष्ठ नागरिक, दिव्यांग प्रवासी, विद्यार्थी, रुग्ण आणि तातडीच्या प्रवासाची आवश्यकता असलेल्या सर्वांसाठी योग्य सुविधांची हमी देणे..Fact Check: इंडिगो विमानाजवळ बॅगा टाकून बसलेल्या प्रवाशांचा 'तो' फोटो नेमका कधीचा? व्हायरल फोटोमागचं सत्य काय?.शनिवार, ६ डिसेंबर रोजी सलग पाचव्या दिवशी संपूर्ण भारतात इंडिगोचे कामकाज मोठ्या प्रमाणात विस्कळीत राहिले. ४०० हून अधिक उड्डाणे रद्द करण्यात आली. ज्यामुळे हजारो प्रवासी मुंबई, हैदराबाद, गुवाहाटी आणि इतर शहरांमधील विमानतळांवर अडकून पडले. तत्पूर्वी, इंडिगोचे सीईओ पीटर एल्बर्स यांनी अनेक उड्डाणे रद्द झाल्याबद्दल माफी मागितली आणि सांगितले की १० ते १५ डिसेंबर दरम्यान परिस्थिती सामान्य होईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.