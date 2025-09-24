Uttar Pradesh : अयोध्येत १२० फुट उंचावरील रंगमंचावर सादर होणार थ्रीडी रामलीला, मिस यूनिव्हर्स इंडिया २०२५ साकारणार सीता मातेची भूमिका

Ayodhya Hosts 3D Ramleela on 120-Foot Stage : अयोध्येत राम मंदिर बांधल्यापासून देशभरात सर्वत्र सोहळा साजरा केला जात आहे. आता उत्तर प्रदेशमध्येही राम नामाचा डंका वाजत आहे. म्हणजे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या नेतृत्वाखाली भगवान श्रीरामांची नगरी अयोध्या सतत आध्यात्मिक आणि सांस्कृतिक वैभवाने उजळत आहे. याचाच एक भाग म्हणून अयोध्येतील रामकथा पार्कमध्ये सातव्या आवृत्तीच्या भव्य फिल्मी रामलीलेचा शुभारंभ झाला आहे. 120 फूट उंच व्यासपीठावर थ्रीडी तंत्रज्ञानासह सुरू झालेल्या या रामलीलेत पहिल्याच दिवशी नारद मोहाच्या प्रसंगाने सर्वांचे मन जिंकले. हा कार्यक्रम 22 सप्टेंबरपासून 2 ऑक्टोबरपर्यंत चालणार आहे. .Premium| Bangladesh Politics: बांगलादेशात राजकीय अस्थिरतेत वाढ का? त्याचे भारतावर काय परिणाम होतील?.या वर्षी रामलीलेची खासियत म्हणजे 240 फूट उंच रावणाच्या पुतळ्याचे दहन, ज्यामुळे हा कार्यक्रम अधिकच भव्य होणार आहे. यासोबतच 190 फूट उंच मेघनाद आणि कुंभकर्णाच्या पुतळ्यांचेही दहन केले जाणार आहे. कोरोना काळात 2020 मध्ये सुरू झालेल्या या फिल्मी रामलीलेने दरवर्षी आपल्या भव्यतेने आणि नवकल्पनांमुळे लोकांचे लक्ष वेधले आहे. संस्थापक अध्यक्ष सुभाष मालिक यांनी सांगितले की, यंदा चार राज्यांमधील 60 कारागिरांची टीम या विशाल पुतळ्यांची निर्मिती करत आहे, जी तंत्रज्ञान आणि कलेचा अनोखा संगम सादर करणार आहे. .मोठमोठे कलाकार साकारत आहेत भूमिका रामकथा पार्कमध्ये आयोजित करण्यात आलेल्या या रामलीलेमध्ये फिल्मी कलाकारांची सहभागिता या कार्यक्रमाला अधिकच आकर्षक बनवते. यंदा भगवान शंकराची भूमिका बिंदू दारा सिंग, बालीची भूमिका खासदार मनोज तिवारी, परशुरामाची भूमिका पुनीत इस्सर आणि केवटाची भूमिका रवि किशन साकारत आहेत. या कलाकारांच्या उपस्थितीमुळे रामलीलेमध्ये भक्ती आणि फिल्मी चकाकीचा अनोखा संगम पाहायला मिळणार आहे. अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर रामलीलेचे सादरीकरण अत्याधुनिक थ्रीडी तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने केले जात आहे, जे प्रेक्षकांना एक जिवंत अनुभव देईल. मंचाची उंची आणि तांत्रिक प्रभावांमुळे प्रेक्षक रामायणातील दृश्ये अधिक जवळून अनुभवू शकतील. आयोजकांनी सांगितले की, यंदाचा रावण दहनाचा कार्यक्रम अभूतपूर्व असणार आहे. .Rahul Gandhi: रामलीला मैदानावरील घटनेवर राहुल गांधी संतप्त; सरकारला युवकांची चिंता नाही: राहुल गांधी.मिस यूनिव्हर्स इंडिया 2025बनणार आहेत सीता या वेळी सीतेची भूमिका मिस यूनिव्हर्स इंडिया 2025 मणिका विश्वकर्मा साकारत आहेत. अयोध्येतील रामलीलेचे संस्थापक अध्यक्ष सुभाष मलिक यांनी सांगितले की, यंदाची रामलीला इतिहास घडवणार आहे. यामध्ये रावणाची भूमिका प्रसिद्ध कलाकार विजय सक्सेना तर श्रीरामाची भूमिका चित्रपट अभिनेता राहुल भूचर साकारत आहेत. .Rekha Gupta: रेखा गुप्ता दिल्लीत नव्या मुख्यमंत्री! रामलीला मैदानावर शपथविधी, प्रवेश वर्मा उपमुख्यमंत्री.गेल्या वर्षी 47 कोटी लोकांनी पाहिली होती रामलीलासुभाष मलिक यांनी सांगितले की, रामलीला ही केवळ धार्मिक उत्सव नाही, तर ती भारतीय संस्कृती आणि मूल्ये नव्या पिढीपर्यंत पोहोचवण्याचे एक प्रभावी माध्यम आहे. या कार्यक्रमामुळे अयोध्येतील पर्यटनालाही चालना मिळत आहे. रामकथा पार्कमध्ये दर संध्याकाळी हजारोंच्या संख्येने प्रेक्षक उपस्थित राहतात आणि याचे थेट प्रसारण विविध माध्यमांवर केले जात आहे. गेल्या वर्षी ऑनलाइन आणि दूरदर्शनद्वारे 47 कोटी लोकांनी ही रामलीला पाहिली होती. यंदाही याचे प्रसारण दररोज संध्याकाळी सात ते दहा या वेळेत केले जाईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.