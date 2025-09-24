देश

Uttar Pradesh : अयोध्येत १२० फुट उंचावरील रंगमंचावर सादर होणार थ्रीडी रामलीला, मिस यूनिव्हर्स इंडिया २०२५ साकारणार सीता मातेची भूमिका

120 फूट उंच व्यासपीठावर थ्रीडी तंत्रज्ञानासह सुरू झालेल्या या रामलीलेत पहिल्याच दिवशी नारद मोहाच्या प्रसंगाने सर्वांचे मन जिंकले
सकाळ डिजिटल टीम
Ayodhya Hosts 3D Ramleela on 120-Foot Stage :

अयोध्येत राम मंदिर बांधल्यापासून देशभरात सर्वत्र सोहळा साजरा केला जात आहे. आता उत्तर प्रदेशमध्येही राम नामाचा डंका वाजत आहे. म्हणजे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या नेतृत्वाखाली भगवान श्रीरामांची नगरी अयोध्या सतत आध्यात्मिक आणि सांस्कृतिक वैभवाने उजळत आहे.

याचाच एक भाग म्हणून अयोध्येतील रामकथा पार्कमध्ये सातव्या आवृत्तीच्या भव्य फिल्मी रामलीलेचा शुभारंभ झाला आहे. 120 फूट उंच व्यासपीठावर थ्रीडी तंत्रज्ञानासह सुरू झालेल्या या रामलीलेत पहिल्याच दिवशी नारद मोहाच्या प्रसंगाने सर्वांचे मन जिंकले. हा कार्यक्रम 22 सप्टेंबरपासून 2 ऑक्टोबरपर्यंत चालणार आहे.

