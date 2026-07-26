Ayodhya Airport: रामललाच्या दर्शनासाठी हवाई मार्गाला पसंती; मुंबई, दिल्ली, बंगळुरूसह 'या' शहरांतून थेट फ्लाईट्स

रामललाच्या प्राणप्रतिष्ठेनंतर अयोध्येतील महर्षी वाल्मिकी आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरून प्रवास करणाऱ्या भाविक आणि पर्यटकांची संख्या सातत्याने वाढत आहे. ३० डिसेंबर २०२३ रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते विमानतळाचे उद्घाटन झाल्यानंतर अयोध्येची हवाई संपर्क व्यवस्था अधिक मजबूत झाली. जानेवारी ते जून २०२६ या सहा महिन्यांत तब्बल ३ लाख ७० हजार २४८ प्रवाशांनी या विमानतळाचा वापर केला आहे..सहा महिन्यांत ३.७० लाख प्रवाशांचा प्रवासजानेवारी ते जून २०२६ या कालावधीत अयोध्या विमानतळावर १ लाख ९० हजार ५३ प्रवासी दाखल झाले, तर १ लाख ८० हजार १९५ प्रवाशांनी अयोध्येतून इतर शहरांकडे हवाई प्रवास केला..Nagpur News: संघ मुख्यालयबाबत आक्षेपार्ह पोस्ट; युजरविरोधात कोतवाली ठाण्यात गुन्हा दाखल.महिनानिहाय एकूण प्रवासी संख्या पुढीलप्रमाणे आहे:जानेवारी: ६८,८७६फेब्रुवारी: ५७,४०९मार्च: ६१,६३९एप्रिल: ६७,२९५मे: ६९,७४६ (सर्वाधिक)जून: ४५,१७३तसेच, १९ जुलै २०२६ पर्यंत जुलै महिन्यात १९,१७७ प्रवाशांची नोंद झाली आहे..पाच प्रमुख शहरांशी थेट हवाई सेवामहर्षी वाल्मिकी आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरून सध्या दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, बंगळुरू आणि हिसार या शहरांसाठी थेट विमानसेवा उपलब्ध आहे.प्रवाशांच्या सेवेसाठी इंडिगोच्या दररोज चार, तर आकासा एअर आणि अलायन्स एअर यांच्या प्रत्येकी एक नियमित विमानसेवा सुरू आहे..Instagram Protest: ‘इन्स्टाग्राम’ ठरले प्रभावी माध्यम; CJI सूर्यकांत यांचं विधान ते प्रधानांचा राजीनामा व्हाया ‘जंतरमंतर’.पर्यटन आणि व्यवसायाला मिळतेय चालनाअयोध्येत विमानाने येणाऱ्या प्रवाशांमध्ये रामललाच्या दर्शनासाठी येणाऱ्या भाविकांची संख्या मोठी आहे. दर्शनासोबतच ते शहरातील विविध धार्मिक आणि ऐतिहासिक स्थळांनाही भेट देत आहेत. याशिवाय व्यावसायिक कामांसाठी अयोध्येला येणाऱ्या प्रवाशांची संख्याही वाढत आहे.सध्या दरमहा सरासरी ५० हजारांहून अधिक प्रवासी महर्षी वाल्मिकी आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचा वापर करत असल्याने अयोध्येतील पर्यटन, व्यापार आणि स्थानिक अर्थव्यवस्थेला मोठी चालना मिळत असल्याचे दिसून येत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.