Ram Mandir: प्राणप्रतिष्ठेआधी राम लल्लाच्या डोळ्यावर बांधलेली असेल पट्टी; काय आहे धार्मिक महत्व?

नवी दिल्ली- अयोध्येमध्ये सध्या उत्साहाचे वातावरण आहे. २२ जानेवारी रोजी राम मंदिरात राम लल्लाची प्रतिष्ठापणा होणार आहे. त्यामुळे अयोध्येमध्ये जय्यत तयारी करण्यात येत आहे. मात्र, प्राण प्रतिष्ठेपर्यंत राम लल्लाच्या मूर्तीच्या डोळ्यावर पट्टी बांधली जाणार आहे. याबाबत अनेकजण आश्चर्य व्यक्त करत आहेत. पण, असं करण्यामागे एक धार्मिक महत्व आहे.

अयोध्येत राम लल्लाच्या मूर्तीचे अनावरण १७ जानेवारी २०२४ रोजी करण्यात येणार आहे. यादरम्यान रामनगरीत यात्रा काढली जाणार आहे. यात राम लल्लाच्या मूर्तीच्या डोळ्यांवर पट्टी बांधलेली असणार आहे. यामागे ज्योतिष असल्याचं सांगितलं जातं.