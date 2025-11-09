Ram Ram Punishment : विद्यार्थ्याने चूक केल्यास शिक्षा नाही! फक्त लिहायचं 'राम-राम'; मेडिकल कॉलेजचा अनोखा प्रयोग चर्चेत

'Ram-Ram' as a Disciplinary Measure: अयोध्या: मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम यांच्या पावन नगरीतून, अयोध्येतून, शिक्षण आणि संस्काराचा एक अद्भुत संदेश जगासमोर आला आहे. अयोध्या येथील राजर्षी दशरथ मेडिकल कॉलेज प्रशासनाने घेतलेल्या एका अनोख्या निर्णयामुळे देशभर चर्चा सुरू झाली आहे.आता या कॉलेजमध्ये चूक करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना ना ओरडा मिळणार, ना कोणती कठोर शिक्षा. त्याऐवजी, त्यांना त्यांच्या वहीत 'राम-राम' लिहायला लागणार आहे. अयोध्यासारख्या धार्मिक आणि सांस्कृतिक केंद्रात शिक्षण आणि अध्यात्माचा हा संगम भारतीय शिक्षण परंपरेतील मूल्यांना पुनर्जीवित करण्याच्या दिशेने एक प्रेरणादायक पाऊल मानला जात आहे..संस्कारांनी शिकणार शिस्तकॉलेजचे प्राचार्य डॉ. सत्यजीत वर्मा यांनी सांगितले की, शिक्षणाचा उद्देश केवळ ज्ञान देणे नाही, तर विद्यार्थ्यांमध्ये संस्कार, शिस्त आणि मर्यादा ही भावना विकसित करणे आहे. ते म्हणाले की, विद्यार्थ्यांना कठोर शिक्षा करण्याऐवजी संस्कारांनी शिस्त शिकवता येते."जेव्हा विद्यार्थी 'राम-राम' लिहितील, तेव्हा त्यांच्या मनात संयम आणि सकारात्मकतेची भावना निर्माण होईल," असे डॉ. वर्मा म्हणाले..कॉलेजचे वातावरण बदलणारकॉलेज प्रशासनाच्या या निर्णयाचे शिक्षक आणि विद्यार्थी दोघांनीही स्वागत केले आहे. अनेक विद्यार्थ्यांनी याला मानसिक शांती आणि आत्मचिंतनाची संधी असल्याचे म्हटले आहे. या पद्धतीने त्यांना त्यांची चूक सुधारण्यास आणि आत्मनियंत्रण शिकण्यास मदत मिळेल. शिक्षकांचे मत आहे की, या उपक्रमामुळे कॉलेजचे वातावरण अधिक सौहार्दपूर्ण आणि संस्कारमय होईल..Nashik Crime : सावकाराच्या बायकोने पोलिसांना धमकावले; सरकारी कामात अडथळा आणल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल.कल्पना कुठून सुचली?विशेष म्हणजे, हा नियम लागू होताच ४ ते ५ विद्यार्थ्यांनी लगेच आपल्या वह्यांमध्ये 'राम-राम' लिहायला सुरुवात केली आणि त्या वह्या प्राचार्यांना दिल्या. यामुळे शिक्षक आणि विद्यार्थी दोघांमध्येही उत्साहाचे वातावरण आहे.प्राचार्य डॉ. वर्मा यांनी सांगितले की, काही दिवसांपूर्वी पॅरामेडिकलचे दोन विद्यार्थी रुग्णालयात विनाकारण बसले होते. तेव्हा त्यांना सल्ला दिला गेला की, रिकाम्या वेळेत 'रामाचे नाव' लिहावे. याच घटनेतून त्यांना ही कल्पना सुचली की, शिस्त शिकवण्यासाठी ही पद्धत इतर विद्यार्थ्यांवरही लागू केली जाऊ शकते..डॉ. वर्मा यांनी स्पष्ट केले की, रामनाम हा तारक मंत्र आहे. हे नाम लिहिल्याने नकारात्मक विचार कमी होऊन चांगले गुण वाढतील. जे प्रभू रामांना मानतात, त्यांनी त्यांचे नाव लिहावे; आणि जे भगवान कृष्ण किंवा अन्य इष्ट देवतेला मानतात, ते त्यांचे नाव लिहू शकतात. "प्रत्येक विद्यार्थ्यामध्ये संस्कार, शांती आणि मर्यादा यांची भावना जागृत व्हावी, जेणेकरून रामराज्याची कल्पना साकार होईल," हे आमचे मुख्य उद्दिष्ट आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.