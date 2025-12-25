अयोध्येची राजकुमारी 2 हजार वर्षांपूर्वी कोरियाला गेली, तिथल्या राजाशी लग्न केलं; अयोध्येत भव्य पुतळ्याचं अनावरण

अयोध्येत शरयू नदीच्या काठावर असलेल्या इंडो कोरियन पार्कमध्ये दक्षिण कोरियाची महाराणी सूरी रत्ना (क्वीन हो) यांच्या भव्य अशा कांस्य पुतळ्याचं अनावरण करण्यात आलंय. महापौर गिरीश त्रिपाठी यांनी पुतळ्याच्या अनावरणावेळी म्हटलं की, ही ऐतिहासिक संधी असून भारत आणि दक्षिण कोरियातील २ हजार वर्षे जुन्या सांस्कृतिक संबंधांना आणखी दृढ करणारी ही घटना आहे. या कार्यक्रमात कोरियाचे शिष्टमंडळही सहभागी होणार होते. मात्र दाट धुक्यामुळे विमान उड्डाण रद्द झाल्यानं शिष्टमंडळ पोहोचू शकले नाही..महापौर गिरीश त्रिपाठी यांनी म्हटलं की, आजचा दिवस भारत आणि कोरियाच्या आंतरराष्ट्रीय संबंधांना आणखी दृढ करणारा आहे. अयोध्येची राजकुमारी जी २ हजार वर्षांपूर्वी समुद्र मार्गाने कोरियाला गेली होती. तिथल्या कारक वंशाची ती जननी असल्याचं मानलं जातं. दक्षिण कोरियात त्यांचा आदर केला जातो..इंडो कोरियन पार्कच्या कोऑर्डिनेटर वंदना शर्मा यांनी सांगितलं की, क्वीन हो मेमोरियल पार्क अयोध्या आणि कोरियाच्या ऐतिहासिक संबंधाचं प्रतीक आहे. महाराणी हो अयोध्येची राजकुमारी होती. जी २ हजार वर्षांपूर्वी समुद्र मार्गे कोरियाला गेली. तिने तिथल्या राजाशी लग्न केल्यानं दोन्ही देशांमध्ये सांस्कृतिक संबंध निर्माण झाले..'विझलो जरी मी...', पोस्ट ठरली अखेरची, नगराध्यक्षपदाची निवडणूक लढलेल्या मनसे नेत्याचा अपघाती मृत्यू.पार्कमध्ये उभारलेला पुतळा हा जवळपास १२ फूट उंचीचा आहे. रॉक स्टोन मटेरियलपासून तयार केल्या पुतळ्याचं डिझाइन आकर्षक असं आहे. कोरियातील कारागिरांनीच हा पुतळा घडवलाय. कोरियातून भारतात हा पुतळा आणण्यासाठी २० दिवसांचा वेळ लागला..महाराणी सूरी रत्ना यांचा पुतळा उभारल्यानं पार्कमध्ये येणाऱ्यांना गौरवशाली इतिहास समजेल असंही महापौर म्हणाले. पार्कमध्ये ध्यान केंद्र, प्रदर्शन हॉल, एक तलाव आणि त्यावर लहानसा पूल बांधण्यात आला आहे. या पुलाच्या एका बाजूला राजा सूरोचं किंग पॅव्हेलियन तर दुसऱ्या बाजूला राणी होचं क्वीन पॅव्हेलियन आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.