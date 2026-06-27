Ram Mandir Trust: राम मंदिर प्रकरणात शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद यांच्यावर गंभीर आरोप; 'एसआयटी'कडे तक्रार

Shankaracharya Avimukteshwaranand: अयोध्येतील राम मंदिरातील चोरीच्या प्रकरणात गुन्हा दाखल झालेला आहे. त्यातच आता आणखी एक मोठी घडामोड घडली आहे. या प्रकरणाचा तपास करण्यासाठी नियुक्त केलेल्या एसआयटीकडे शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती यांची तक्रार देण्यात आलेली आहे..तक्रारीमध्ये, राम मंदिर निर्माण आणि सुवर्ण दालन उभारणीच्या नावाखाली गोळा करण्यात आलेला निधी, सोने आणि चांदी यांच्या संकलनात कथित गैरव्यवहार व अनियमितता झाल्याचा आरोप या तक्रारीत करण्यात आला आहे. तक्रारदाराने शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद यांच्यावर बेकायदेशीरपणे निधी गोळा करणे आणि पैशांचा गैरवापर केल्याचा गंभीर आरोप लावला आहे..आनंद शिंदेंच्या आवाजातील 'गोमु सासरला जाते' गाण्याचा धुमाकूळ; 'भुतम भयम'मधील गावरान ठसक्यातील गाणं ऐकलंत का? .तक्रारीमध्ये नेमकं काय म्हटलंय?देशातील हजारो गावांतून गोळा केलेले सोने, चांदी आणि रोख देणग्या अधिकृत राम मंदिर ट्रस्टकडे सुपूर्द करण्यात आल्या नाहीत. तक्रारदाराने या प्रकरणी तातडीने चौकशी करून कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. उत्तर प्रदेश सरकारने स्थापन केलेल्या 'SIT'चे अध्यक्ष विजय विश्वास पंत यांच्याकडे तक्रार देण्यात आली आहे.स्वामी गोविंदानंद सरस्वती यांनी 'SIT'च्या अधिकाऱ्यांची प्रत्यक्ष भेट घेऊन या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याचा आग्रह धरला आहे. राम मंदिरातील दानाच्या कथित अपहार प्रकरणी अटक करण्यात आलेल्या सर्व ८ आरोपींना शुक्रवार, २६ जून २०२६ रोजी न्यायालयाने २९ जून २०२६ पर्यंत न्यायिक कोठडी सुनावली आहे. त्यानंतर त्यांना विशेष न्यायालयासमोर हजर केले जाणार आहे. अटक करण्यात आलेल्या आरोपींमध्ये अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडेय, राम शंकर मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव आणि रामाशंकर उर्फ टिन्नू यादव यांचा समावेश आहे..Manchar News : घडी करता येणाऱ्या हेल्मेटची अभिनव रचना; अवसरी खुर्दच्या शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयविद्यार्थ्यांची उल्लेखनीय कामगिरी.या प्रकरणाचा तपास करणाऱ्या 'SIT'ने आरोपींकडून आतापर्यंत ७९.८५ लाख रुपयांची रोकड हस्तगत केल्याचा दावा केला आहे. राम जन्मभूमी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्टच्या विनंतीवरून लखनऊचे विभागीय आयुक्त विजय विश्वास पंत यांच्या अध्यक्षतेखाली ३ सदस्यीय 'SIT'चे गठन करण्यात आलेले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.