देश

Ram Mandir Trust: राम मंदिर प्रकरणात शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद यांच्यावर गंभीर आरोप; 'एसआयटी'कडे तक्रार

Allegations of Financial Irregularities: तक्रारदाराने शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद यांच्यावर बेकायदेशीरपणे निधी गोळा करणे आणि पैशांचा गैरवापर केल्याचा गंभीर आरोप लावला आहे.
Ayodhya Ram Mandir donation case SIT

Ayodhya Ram Mandir donation case SIT

esakal

संतोष कानडे
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Shankaracharya Avimukteshwaranand: अयोध्येतील राम मंदिरातील चोरीच्या प्रकरणात गुन्हा दाखल झालेला आहे. त्यातच आता आणखी एक मोठी घडामोड घडली आहे. या प्रकरणाचा तपास करण्यासाठी नियुक्त केलेल्या एसआयटीकडे शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती यांची तक्रार देण्यात आलेली आहे.

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