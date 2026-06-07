अयोध्येतील राममंदिराच्या तिजोरीवर डल्ला, कोट्यवधींची रक्कम गायब; अखिलेश यादवांच्या दाव्याने खळबळ

अयोध्येतील भव्य राममंदिर पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहे. यावेळी मंदिराच्या देणगी रकमेवरून वाद निर्माण झाला आहे. समाजवादी पक्षाचे अध्यक्ष आणि उत्तर प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यांनी कोट्यवधी रुपयांची देणगी रक्कम गायब झाल्याचा गंभीर आरोप केला आहे. त्यांच्या या दाव्यामुळे राजकीय वातावरण तापले असून विविध चर्चांना उधाण आले आहे..अखिलेश यादव यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट करत यासंदर्भात दावा केला आहे. राममंदिरात जमा झालेल्या देणगीतील कोट्यवधी रुपयांची रक्कम गायब झाल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे. तसेच याप्रकरणी न्यायालयाने स्वतःहून या प्रकरणाची दखल घ्यावी, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे. या मुद्द्यावर सरकार आणि संबंधित ट्रस्टकडून स्पष्ट भूमिका समोर येत नसल्याने संशय निर्माण होत असल्याचेही त्यांनी या पोस्टमध्ये नमूद केले आहे..Ayodhya Ram Mandir: अयोध्येत रामललाच्या दर्शनाची वेळ आणि नियम अचानक बदलले; आता VIP पास सुद्धा बंद, काय आहे कारण?.समाजवादी पक्षानेही या प्रकरणात पारदर्शकतेची मागणी केली आहे. मंदिरासाठी आतापर्यंत किती निधी जमा झाला, तो कोणत्या कामांसाठी खर्च करण्यात आला आणि शिल्लक रकमेचा तपशील काय आहे, याची माहिती सार्वजनिक करण्यात यावी, अशी मागणी पक्षाकडून करण्यात आळी आहे. भाविकांनी श्रद्धेने दिलेल्या देणगीचा हिशेब जनतेसमोर मांडणे आवश्यक असल्याचेही त्यांनी म्हटलं..Ayodhya Ram Mandir: अयोध्येत रामललाच्या दर्शनाची वेळ आणि नियम अचानक बदलले; आता VIP पास सुद्धा बंद, काय आहे कारण?.दरम्यान, या आरोपांवर प्रतिक्रिया देताना श्रीराम जन्मभूमी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्टचे विश्वस्त महंत दिनेंद्र दास यांनी सांगितलं की, प्रभू रामांच्या न्यायावर आमचा पूर्ण विश्वास आहे. संस्थेत कोणताही गैरप्रकार झाला नाही. जर झाला असेल तर सत्य समोर येईल आणि दोषींना योग्य शिक्षा मिळेल, असे त्यांनी म्हटले आहे. या संपूर्ण प्रकरणामुळे राममंदिराच्या देणगी व्यवस्थापनाबाबत नव्याने चर्चा सुरू झाली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.