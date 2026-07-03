''हिंदू समाजाने संयम राखावा, कोणत्याही.... ''; राम मंदिर गैरव्यवहार प्रकरणी राष्ट्रीय संवयसेवक संघानं स्पष्टच सांगितलं!

राम मंदिरातील कथित चोरीप्रकरणी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने प्रथमच अधिकृत भूमिका मांडली आहे. संघाचे सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबळे यांनी याबाबत बोलताना दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. श्रीराम जन्मभूमीवर उभारलेले भव्य मंदिर हे पिढ्यानपिढ्यांच्या संघर्ष, त्याग आणि कोट्यवधी रामभक्तांच्या समर्पणाचे प्रतीक आहे. त्यामुळे मंदिरातील गैरव्यवहारामुळे संपूर्ण हिंदू समाजाच्या श्रद्धेला धक्का बसला असून ही अत्यंत दुर्दैवी घटना आहे, अशी प्रतिक्रिया त्यांनी दिली. .ते पुढे बोलताना म्हणाले की, श्रीराम जन्मभूमी तीर्थ क्षेत्र न्यासाच्या विनंतीनंतर उत्तर प्रदेश सरकारने विशेष तपास पथक (SIT) स्थापन केले असून कायदेशीर प्रक्रिया सुरू झाली आहे. तपासात जे कोणी दोषी आढळतील, त्यांना कठोर शिक्षा मिळाली पाहिजे, अशी संघाची स्पष्ट भूमिका असल्याचे त्यांनी नमूद केले..Ayodhya Fraud: '५०० वर्षे वाट पाहिली, आता फक्त १५ दिवस थांबा...', राम मंदिरातील देणगी चोरीवर योगींचा इशारा; SIT तपासावर मोठे वक्तव्य.मंदिर न्यासाने या घटनेकडे अपवादात्मक स्वरूपात पाहून प्रशासनातील आणि आर्थिक व्यवस्थापनातील सर्व त्रुटी दूर करण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना कराव्यात, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली. मंदिराविषयी निर्माण झालेला संभ्रम दूर करण्यासाठी पारदर्शक आर्थिक व्यवस्था आणि शिस्तबद्ध प्रशासन आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले..याशिवाय, या प्रकरणात हिंदू समाजाने संयम राखावा आणि कोणत्याही अफवा किंवा दिशाभूल करणाऱ्या प्रचाराला बळी पडू नये, असे आवाहनही त्यांनी केले. समाजात तेढ निर्माण करण्याचा किंवा या घटनेचा गैरफायदा घेण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या शक्तींना यशस्वी होऊ देऊ नये, असेही ते म्हणाले..राम मंदिर देणगी वाद! ३५०० कोटी रोकड, सोन्या-चांदीचे रेकॉर्ड गायब; ६ वर्षांपूर्वी व्यवस्थापनाबाबत व्यक्त केलेली चिंता, ४ गंभीर त्रुटी.दरम्यान, याप्रकरणी एसआयटी श्रीराम जन्मभूमी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्टच्या गेल्या पाच वर्षांतील आर्थिक व्यवहारांचे फेरऑडिट करणार आहे. प्राथमिक तपासात आर्थिक अनियमिततेचे संकेत मिळाल्याने दानातून मिळालेली रक्कम, तसेच सोने, चांदी आणि इतर मौल्यवान वस्तूंचीही सखोल पडताळणी करण्यात येणार असल्याची माहिती समोर आली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.