Ayodhya: कोण होणार राम मंदिराचा पहिला CEO? माजी IAS, IPS आणि लष्करी अधिकारीही शर्यतीत, कशी होणार निवड?

श्रीराम जन्मभूमी मंदिराचा दैनंदिन कारभार, आर्थिक व्यवस्थापन आणि सुरक्षा व्यवस्था अधिक सक्षम व आधुनिक करण्यासाठी श्रीराम जन्मभूमी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्टने प्रथमच मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) पदासाठी भरती प्रक्रिया सुरू केली आहे. या पदासाठी देशभरातून मोठा प्रतिसाद मिळत असून, अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्यानंतर अवघ्या २४ तासांत ट्रस्टच्या अधिकृत ई-मेलवर १,००० हून अधिक अर्ज प्राप्त झाले आहेत. सुरुवातीच्या काही तासांतच अर्जांची संख्या ७५० च्या पुढे गेली होती..१८ जुलै २०२६ रोजी सायंकाळी ४ वाजेपर्यंत अर्ज स्वीकारले जाणार आहेत. त्यामुळे अंतिम मुदतीपर्यंत अर्जांची संख्या आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. मोठ्या प्रमाणावर आलेल्या अर्जांची छाननी करण्यासाठी ट्रस्टकडून विशेष सचिवाची नियुक्ती करण्यात येणार आहे..Tukaram Mundhe: तुकाराम मुंढेंची कारवाई सुरूच! मुंबईतील तीन सुप्रसिद्ध हॉटेल्सवर कारवाई; नियमांचे उल्लंघन केल्यामुळे परवाना रद्द.अनुभवी अधिकारी आणि निवृत्त लष्करी अधिकारीही शर्यतीतट्रस्टच्या माहितीनुसार, या पदासाठी देशातील अनेक अनुभवी माजी सनदी अधिकाऱ्यांनी अर्ज केले आहेत. मोठ्या धार्मिक संस्थांचे प्रशासन सांभाळण्याचा अनुभव असलेले अधिकारी तसेच भारतीय सैन्यातील निवृत्त वरिष्ठ अधिकारीही या पदासाठी इच्छुक आहेत.उत्तर प्रदेशचे माजी आयपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकूर यांनीदेखील या पदासाठी अर्ज केल्याची माहिती सार्वजनिकपणे दिली असून, ट्रस्टने निश्चित केलेल्या सर्व निकषांची आपण पूर्तता करत असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे..CEO पदासाठी कोणती पात्रता आवश्यक?राम मंदिराचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंदिराचा दैनंदिन कारभार, आर्थिक व्यवहार, जनसंपर्क आणि कायदेशीर बाबींचे व्यवस्थापन पाहणार आहेत. यासाठी ट्रस्टच्या तीन सदस्यीय समितीने काही महत्त्वाचे निकष निश्चित केले आहेत.मोठ्या सार्वजनिक संस्था, सरकारी विभाग किंवा कॉर्पोरेट क्षेत्रात वरिष्ठ व्यवस्थापकीय पदावर किमान २० वर्षांचा अनुभव असणे आवश्यक.प्रशासन, वित्तीय व्यवस्थापन, कायदा आणि जनसंपर्क या क्षेत्रांतील अनुभव आणि कौशल्य असणे अनिवार्य.मोठ्या संस्थेचे नियोजन, समन्वय आणि व्यवस्थापन करण्याची क्षमता असणे अपेक्षित..Washim: मोतसावंगा प्रकल्प तळाला; मंगरूळपीर तालुका भीषण दुष्काळाच्या छायेत.१९ जुलैला छाननी, २२ जुलैला अंतिम निर्णय१९ जुलै २०२६ रोजी निवड समितीची बैठक होणार असून, प्राप्त अर्जांची छाननी करून पात्र उमेदवारांची यादी तयार केली जाईल. त्याच बैठकीत मुलाखतींचे वेळापत्रक निश्चित होण्याची शक्यता आहे. गरज भासल्यास वरिष्ठ उमेदवारांच्या सोयीसाठी ऑनलाइन मुलाखतीही घेतल्या जाऊ शकतात.यानंतर २२ जुलै २०२६ रोजी होणाऱ्या श्रीराम जन्मभूमी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्टच्या बैठकीत अंतिम उमेदवाराच्या नावाला मंजुरी देऊन राम मंदिराच्या पहिल्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्याची अधिकृत घोषणा केली जाण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.