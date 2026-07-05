Ayodhya Ram Mandir: राममंदिरासाठी ‘सीईओं’ची नियुक्ती शक्य; ट्रस्टची सोमवारी बैठक; ‘एसआयटी’ अहवालावरही चर्चा

अयोध्या: श्री रामजन्मभूमी तीर्थक्षेत्र ट्रस्टच्या सदस्यांची महत्त्वाची बैठक सोमवारी (ता.६) ट्रस्टचे अध्यक्ष महंत नृत्यगोपाल दास यांच्या ‘मणी रामदास छावणी’ या आश्रमामध्ये होणार आहे. या बैठकीकडे देशाचे लक्ष लागले आहे. मंदिरातील चोरीबाबतचा विशेष चौकशी समितीचा (एसआयटी) अहवाल आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) पदाची निर्मिती आदी विषयांवर या बैठकीमध्ये मंथन होईल. .मंदिरातील चोरीचे प्रकरण उघड झाल्यानंतर ट्रस्टच्या सदस्यांची प्रथमच ही महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडत आहे. राम मंदिरातील व्यवहारांच्या व्यवस्थापनासाठी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्याबाबत या बैठकीमध्ये चर्चा होणार असून पाच कलमी अजेंड्यातील पहिल्या मुद्द्यामध्ये सरचिटणीस चंपत राय आणि विश्वस्त अनिल मिश्रा यांच्या राजीनाम्यावर चर्चा होणार असल्याचे अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले..Kolhapur Crime: बापाकडून मुलींवर अत्याचार; संतापाची लाट : गांधीनगर पोलिसांत गुन्हा.या विषयांवरही मंथन बैठकीमध्ये चर्चेला येणाऱ्या अन्य विषयांमध्ये आर्थिक वर्ष २०२५-२६ चा लेखापरीक्षण न झालेला (अलेखापरीक्षित) उत्पन्न-खर्च अहवाल, ताळेबंद आणि इतर आर्थिक तपशिलांना मंजुरी देण्याचा समावेश आहे. कोषाध्यक्ष गोविंददेव गिरी यांनी या बैठकीचा अजेंडा प्रसिद्ध केला आहे..ट्रस्टचे अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास सध्या प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे लखनौ येथील रुग्णालयात उपचार घेत असून, त्यांना दोन-तीन दिवसांत सोडले जाऊ शकते. ‘एसआयटी’च्या प्राथमिक अहवालानंतर दाखल करण्यात आलेल्या ‘एफआयआर’मध्ये नाव असलेल्या आठजणांना आतापर्यंत अटक करण्यात आली आहे..देशात 'सिंघम' किंवा 'पुष्पा'ची गरज नाही; सत्तेच्या बळावर मनमानी करणाऱ्या राजकारण्यांना कोर्टाची ताकीद, BJP आमदाराला ४ वर्षांची शिक्षा .या सर्वांना २३ जुलैपर्यंत चौदा दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आली होती. पोलिसांनी मुख्य आरोपींपैकी एक असलेल्या अविनाश शुक्ला याची कोठडी मिळविली आहे. तपासादरम्यान शुक्ला याच्या अयोध्येतील घरातून देणगी चोरीशी संबंधित काही महत्त्वाचे पुरावे हस्तगत करण्यात आले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.