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Ayodhya Ram Mandir: राममंदिरासाठी ‘सीईओं’ची नियुक्ती शक्य; ट्रस्टची सोमवारी बैठक; ‘एसआयटी’ अहवालावरही चर्चा

Ram Mandir Trust to Hold Crucial Meeting in Ayodhya: अयोध्या राममंदिर ट्रस्टची महत्त्वाची बैठक सोमवारी होणार असून CEO नियुक्ती, SIT अहवाल आणि आर्थिक विषयांवर चर्चा होणार आहे.
Ayodhya Ram Mandir

Ayodhya Ram Mandir

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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अयोध्या: श्री रामजन्मभूमी तीर्थक्षेत्र ट्रस्टच्या सदस्यांची महत्त्वाची बैठक सोमवारी (ता.६) ट्रस्टचे अध्यक्ष महंत नृत्यगोपाल दास यांच्या ‘मणी रामदास छावणी’ या आश्रमामध्ये होणार आहे. या बैठकीकडे देशाचे लक्ष लागले आहे. मंदिरातील चोरीबाबतचा विशेष चौकशी समितीचा (एसआयटी) अहवाल आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) पदाची निर्मिती आदी विषयांवर या बैठकीमध्ये मंथन होईल.

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