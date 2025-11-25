Ayodhya Ram Temple : पंतप्रधान मोदी आज अयोध्येतील राम मंदिरावर ध्वज फडकवणार, सरसंघचालक मोहन भागवत यांच्यासह दिग्गज उपस्थित राहणार

Summaryपंतप्रधान नरेंद्र मोदी २५ नोव्हेंबर रोजीअयोध्येतील राम जन्मभूमीच्या मुख्य शिखरावर भगवा ध्वज फडकवणार आहेत.हा सोहळा राम मंदिराच्या बांधकाम पूर्णत्वाची औपचारिक घोषणा मानली जाणार आहे.मोहन भागवत, आनंदीबेन पटेल आणि योगी आदित्यनाथ यांच्यासह अनेक मान्यवर या कार्यक्रमाला उपस्थित राहणार आहेत..अयोध्या मंगळवारी पुन्हा एकदा एका ऐतिहासिक क्षणाचे साक्षीदार होणार आहे. २२ जानेवारी २०२४ रोजी राम मंदिराच्या अभिषेकानंतर एक वर्ष आणि दहा महिने झाल्यानंतर २५ नोव्हेंबर रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी श्री राम जन्मभूमीच्या मुख्य शिखरावर भगवा ध्वज फडकवतील. यामुळे अयोध्येतून संपूर्ण देशाला राम मंदिर पूर्ण झाल्याचा संदेश मिळेल. विवाह पंचमीला होणाऱ्या या भव्य कार्यक्रमाची सर्व तयारी पूर्ण झाली आहे. ध्वजारोहण समारंभासाठी अयोध्या सजली आहे. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी सोमवारी प्रत्येक तयारीची स्वतः पाहणी केली आणि आवश्यक मार्गदर्शक तत्त्वे दिली. .मंदिरात होणाऱ्या या ऐतिहासिक ध्वजारोहण समारंभासाठी अयोध्येतील लोकही खूप उत्सुक आहेत.स्थानिक संत आणि ऋषी हे केवळ एक महत्त्वाचे धार्मिक कार्यक्रमच नाही तर अयोध्येतील लोकांसाठी अभिमानाचा क्षण मानतात. राम जन्मभूमी मंदिराच्या भव्य बांधकामाच्या पूर्णतेची औपचारिक घोषणा २५ नोव्हेंबर रोजी ध्वजारोहणाच्या वेळी होईल. पंतप्रधान मुख्य शिखरासह सात मंदिरांवर ध्वजारोहण करतील. या प्रसंगी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे (आरएसएस) प्रमुख मोहन भागवत, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल आणि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्यासह हजारो मान्यवर उपस्थित राहणार आहेत. पंतप्रधानांच्या मुक्कामादरम्यान सामान्य भाविकांना मिरवणुकीला भेट देण्याची परवानगी दिली जाणार नाही. .राम बारात मिरवणूक देखील ऐतिहासिकविवाह पंचमी २५ नोव्हेंबर रोजी देखील येते. दूरदूरून येणाऱ्या भाविकांना घेऊन येणारी राम बारात मिरवणूक ही एक मोठा आनंदांचा प्रसंग आहे आहे. म्हणूनच मंगळवारी पंतप्रधानांच्या धर्मध्वज कार्यक्रमाबाबत प्रशासनाला दुहेरी आव्हानाचा सामना करावा लागत आहे. तथापि, पंतप्रधानांच्या कार्यक्रमानंतर राम बारातचे वेळापत्रक बदलण्यात आले आहे, ज्यामुळे पोलिसांना दिलासा मिळाला आहे. त्यात सहभागी होण्यासाठी शेकडो लोक मठ, हॉटेल आणि धर्मशाळांमध्ये राहत आहेत. त्यांना पंतप्रधानांच्या कार्यक्रमानंतरच निघण्याची परवानगी दिली जाईल..पाचशे क्विंटल फुलांनी रस्ते, चौक सजलेरामनगरीतील रस्ते आणि चौक सजवले आहेत. अयोध्येतील मुख्य रस्ते फुलांच्या गुच्छांनी सजवले आहेत. संपूर्ण रामनगरी सुंदर फुलांनी बहरली आहे. रस्त्यांवर झाडे आणि वनस्पती सजवल्या आहेत, जणू काही रामराज्याच्या स्थापनेचा उत्सव साजरा केला जात आहे.अयोध्येतील रस्ते आणि चौक रामनामाच्या जयघोषाने गजबजले आहेत. देशभरातील आणि जगभरातील लाखो रामभक्त मंगळवारी त्या ऐतिहासिक क्षणाची वाट पाहत आहेत जेव्हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी श्री रामजन्मभूमीवर पूर्ण झालेल्या भव्य, दिव्य आणि मनमोहक राम मंदिरावर पवित्र ध्वज फडकवतील. महानगरपालिका आयुक्त जयेंद्र कुमार यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि महापौर महंत गिरीश पती त्रिपाठी यांच्या नेतृत्वाखाली संपूर्ण रामनगरी रोषणाई करण्यात आली आहे. .महानगरपालिकेने रामपथ ५०० क्विंटलहून अधिक फुलांनी सजवला आहे. साकेत कॉलेज ते लता चौकापर्यंतचा दुभाजक फुलांच्या हारांनी सजवण्यात आला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे स्वागत करण्यासाठी आणि राम मंदिरावर पवित्र ध्वज फडकवणे ही एक ऐतिहासिक घटना बनावी आणि जागतिक व्यासपीठावर अमिट छाप सोडावी यासाठी ही सजावट करण्यात आली आहे. याव्यतिरिक्त, रस्त्यांवर ३,००० हून अधिक फुलांच्या कुंड्या ठेवण्यात आल्या आहेत..FAQs 1. हा ध्वजारोहण कार्यक्रम केव्हा होणार आहे? हा कार्यक्रम २५ नोव्हेंबर रोजी अयोध्येत होणार आहे.2. पंतप्रधान मोदी नेमके काय करणार आहेत? ते श्रीराम जन्मभूमी मंदिराच्या मुख्य शिखरावर भगवा ध्वज फडकवणार आहेत.3. या कार्यक्रमाला कोण कोण उपस्थित असतील? आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल आणि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्यासह अनेक मान्यवर उपस्थित राहणार आहेत.4. सामान्य भाविकांना या कार्यक्रमात सहभागी होता येईल का? नाही, सुरक्षा कारणास्तव पंतप्रधानांच्या कार्यक्रमादरम्यान सामान्य भाविकांना परवानगी दिली जाणार नाही.5. राम बारात मिरवणूक केव्हा होणार आहे? राम बारात मिरवणूक विवाह पंचमीच्या दिवशी, म्हणजेच २५ नोव्हेंबर रोजी पंतप्रधानांच्या कार्यक्रमानंतर होणार आहे.6. अयोध्येत किती मोठ्या प्रमाणावर सजावट करण्यात आली आहे? सुमारे ५०० क्विंटल फुले, ३,००० हून अधिक फुलांच्या कुंड्या आणि मुख्य रस्त्यांवर भव्य रोषणाई करण्यात आली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.