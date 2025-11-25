देश

Ayodhya Ram Temple : पंतप्रधान मोदी आज अयोध्येतील राम मंदिरावर ध्वज फडकवणार, सरसंघचालक मोहन भागवत यांच्यासह दिग्गज उपस्थित राहणार

Ram Janmabhoom : पंतप्रधानांच्या सुरक्षा कारणास्तव सामान्य भाविकांना मिरवणुकीत सहभागी होण्यास परवानगी नसेल.विवाह पंचमीच्या निमित्ताने राम बारात मिरवणूक होणार असून तिचे वेळापत्रक पंतप्रधानांच्या कार्यक्रमानंतर ठेवले आहे.
Ayodhya Ram Temple : पंतप्रधान मोदी आज अयोध्येतील राम मंदिरावर ध्वज फडकवणार, सरसंघचालक मोहन भागवत यांच्यासह दिग्गज उपस्थित राहणार
Yashwant Kshirsagar
Updated on

Summary

  1. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी २५ नोव्हेंबर रोजीअयोध्येतील राम जन्मभूमीच्या मुख्य शिखरावर भगवा ध्वज फडकवणार आहेत.

  2. हा सोहळा राम मंदिराच्या बांधकाम पूर्णत्वाची औपचारिक घोषणा मानली जाणार आहे.

  3. मोहन भागवत, आनंदीबेन पटेल आणि योगी आदित्यनाथ यांच्यासह अनेक मान्यवर या कार्यक्रमाला उपस्थित राहणार आहेत.

अयोध्या मंगळवारी पुन्हा एकदा एका ऐतिहासिक क्षणाचे साक्षीदार होणार आहे. २२ जानेवारी २०२४ रोजी राम मंदिराच्या अभिषेकानंतर एक वर्ष आणि दहा महिने झाल्यानंतर २५ नोव्हेंबर रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी श्री राम जन्मभूमीच्या मुख्य शिखरावर भगवा ध्वज फडकवतील. यामुळे अयोध्येतून संपूर्ण देशाला राम मंदिर पूर्ण झाल्याचा संदेश मिळेल. विवाह पंचमीला होणाऱ्या या भव्य कार्यक्रमाची सर्व तयारी पूर्ण झाली आहे. ध्वजारोहण समारंभासाठी अयोध्या सजली आहे. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी सोमवारी प्रत्येक तयारीची स्वतः पाहणी केली आणि आवश्यक मार्गदर्शक तत्त्वे दिली.

Loading content, please wait...
Mohan Bhagwat
Ayodhya Ram Mandir
PM Narendra Modi

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com