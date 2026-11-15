प्रेयसीने साथ सोडली, त्याने जिद्द सोडली नाही! ७ वर्षांच्या संघर्षानंतर UPSC मध्ये मिळवला २३८ वा क्रमांक, कोण आहे आयुष कृष्णा?

आयुष्यात आलेल्या वैयक्तिक संकटातून सावरत ध्येयाच्या दिशेने वाटचाल केली, तर कठीण परिस्थितीतही यश मिळवता येते, हे आयुष कृष्णाने दाखवून दिले आहे. आयआयटी गुवाहाटीमधून शिक्षण पूर्ण करून कॅनडामध्ये सॉफ्टवेअर इंजिनिअर म्हणून काम करणाऱ्या आयुषने केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या (यूपीएससी) परीक्षेची तयारी करण्यासाठी परदेशातील नोकरी सोडली.२३ नोव्हेंबर २०१८ रोजी प्रेयसीसोबत झालेल्या ब्रेकअपनंतर त्याच्या आयुष्याला वेगळे वळण मिळाले. या भावनिक धक्क्यातून खचून न जाता त्याने स्वतःला सावरण्यासाठी आणि मानसिक स्थिरता मिळवण्यासाठी यूपीएससीच्या तयारीचा मार्ग निवडला. तब्बल सात वर्षांच्या संघर्षानंतर त्याने यूपीएससी २०२५ मध्ये २३८ वा क्रमांक मिळवत आपले स्वप्न पूर्ण केले..IIT मधून शिक्षण, कॅनडामध्ये नोकरीआयुष कृष्णाने आयआयटी गुवाहाटी येथून आपले शिक्षण पूर्ण केले. त्यानंतर त्याला कॅनडामध्ये सॉफ्टवेअर इंजिनिअर म्हणून काम करण्याची संधी मिळाली. चांगली नोकरी आणि परदेशातील करिअर असतानाही त्याने प्रशासकीय सेवेत जाण्याचे ध्येय निश्चित केले. एका मुलाखतीत त्याने आपल्या आयुष्यातील महत्त्वाच्या घटनांचा उल्लेख केला. २३ नोव्हेंबर २०१८ रोजी प्रेयसीसोबत ब्रेकअप झाल्यानंतर त्याला भावनिक दुराव्याचा सामना करावा लागला. मात्र, या परिस्थितीतून बाहेर पडत त्याने आयुष्याला नवी दिशा देण्याचा निर्णय घेतला..दुःखातून सावरण्यासाठी यूपीएससीची तयारीब्रेकअपनंतर निर्माण झालेली मानसिक अस्वस्थता आणि कॉर्पोरेट नोकरीतील मोकळा वेळ त्याच्यासाठी त्रासदायक ठरत होता. या परिस्थितीत स्वतःला व्यस्त ठेवण्यासाठी त्याने यूपीएससीच्या अभ्यासाला सुरुवात केली. आपली मानसिक स्थिरता टिकवणे आणि आयुष्यात निश्चित ध्येय असणे आवश्यक असल्याचे त्याला जाणवले. त्यानुसार त्याने उपलब्ध वेळेचा उपयोग अभ्यासासाठी केला. वैयक्तिक आयुष्यातील दुःख बाजूला ठेवून त्याने संपूर्ण लक्ष प्रशासकीय सेवेत जाण्याच्या उद्दिष्टावर केंद्रित केले..Success Story: आई-वडिलांचं स्वप्न पूर्ण झालं, पण यश पाहायला तेच जगात नाहीत; दीपांशुने तिसऱ्याच प्रयत्नात UPSC मध्ये मिळवला ३८ वा क्रमांक!.सात वर्षांचा संघर्ष, सहा वेळा मुख्य परीक्षाआयुषचा यूपीएससीचा प्रवास अनेक अडथळ्यांनी भरलेला होता. सात वर्षांच्या या काळात त्याने सहा वेळा मुख्य परीक्षा दिली, तर पाच वेळा मुलाखतीच्या टप्प्यापर्यंत मजल मारली. वारंवार अपयश येऊनही त्याने प्रयत्न सोडले नाहीत. या काळात त्याने भारतीय परराष्ट्र सेवेत (IFS) सहावा क्रमांक मिळवला. तसेच बिहार लोकसेवा आयोगाच्या (BPSC) परीक्षेत नववा क्रमांकही पटकावला. मात्र, त्याचे अंतिम ध्येय भारतीय प्रशासकीय सेवेत (IAS) अधिकारी होण्याचे होते. त्यामुळे इतर यश मिळूनही त्याने आपली तयारी सुरूच ठेवली..अभ्यासासाठी तंत्रज्ञान आणि शिस्तीचा वापरआयुषच्या तयारीतील आणखी एक महत्त्वाचा भाग म्हणजे त्याची अभ्यासाची पद्धत. नोकरी करत असताना तो दररोज पाच तास अभ्यासासाठी देत होता. उत्तरलेखनाचा सराव करण्यासाठी त्याने तंत्रज्ञानाचा वापर केला. अभ्यास करताना मागील वर्षांच्या प्रश्नपत्रिकांना (PYQs) प्राधान्य दिले. त्याचबरोबर त्याला पूर्वीपासून डायरी लिहिण्याची सवय होती. या सवयीचा उपयोग त्याने यूपीएससीच्या तयारीत केला. केवळ पुस्तकी अभ्यासावर अवलंबून न राहता नियोजनबद्ध पद्धतीने त्याने परीक्षेची तयारी केली..यूपीएससी २०२५ मध्ये २३८ वा क्रमांकसात वर्षांच्या प्रदीर्घ संघर्षानंतर आयुष कृष्णाने यूपीएससी २०२५ मध्ये २३८ वा क्रमांक मिळवला. अनेक वेळा मुख्य परीक्षा आणि मुलाखती देऊनही अपेक्षित यश मिळत नसताना त्याने आपले ध्येय बदलले नाही. अखेर त्याच्या सातत्यपूर्ण प्रयत्नांना यश मिळाले. आयआयटीमधील शिक्षण, कॅनडातील नोकरी, वैयक्तिक आयुष्यातील भावनिक धक्का आणि यूपीएससीतील वारंवार आलेले अपयश असा त्याचा प्रवास राहिला. मात्र, प्रत्येक अडचणीचा सामना करत त्याने प्रशासकीय सेवेत जाण्याचे स्वप्न पूर्ण केले..The Greatest Survival Story : कच्चे मासे, कासवांचे रक्त अन् ४३८ दिवस अथांग समुद्रात एकटा! ‘या’ माणसाने मृत्यूलाही कसं हरवलं?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.