Azamgarh Hostage Crisis : आझमगढ हादरलं! आधी पत्नी अन् दोन पुजाऱ्यांची हत्या, मग मुलावर झाडली गोळी; ८ तासांच्या ऑपरेशननंतर आरोपीचा एन्काउंटर

Azamgarh hostage crisis involving Arvind Singh : उत्तर प्रदेशातील आझमगढ येथे पत्नी, दोन पुजारी आणि स्वतःच्या मुलाची हत्या करून अन्य मुलांना ओलीस ठेवणाऱ्या आरोपीचा पोलिसांच्या कारवाईत मृत्यू झाला. अरविंद सिंग असे आरोपीचे नाव असून, जवळपास आठ तास चाललेल्या तणावपूर्ण सुटका मोहिमेनंतर पोलिसांनी त्याला चकमकीत ठार केले. या घटनेत पोलिसांच्या सतर्कतेमुळे ओलीस ठेवलेल्या तीन मुलांचे प्राण वाचले..एडीजी (वाराणसी झोन) नवीन अरोरा यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पोलिसांनी आरोपीला समजावून सांगण्याचे सुमारे सात तास प्रयत्न केले. मात्र, त्याने मुलांना सोडण्यास नकार दिला आणि सकाळपर्यंत वाट पाहण्याचा आग्रह धरला. पोलिसांकडून सातत्याने चर्चा सुरू असतानाच अचानक घरातून गोळीबाराचा आवाज आला..Chitrakoot Crime News: NEET विद्यार्थिनीवर सामूहिक अत्याचार; चित्रकूटमध्ये ३७४ CCTV, ६ हजार कॉल्स तपासले, मुख्य आरोपी पोलिसांच्या चकमकीत जखमी.आरोपीने आपल्या १० वर्षांच्या मुलावर गोळी झाडल्याचे समोर आले. परिस्थिती अत्यंत गंभीर झाल्याने पोलिसांनी तातडीने घरात प्रवेश करण्याचा निर्णय घेतला. पोलिस पथकाने स्टन ग्रेनेड्स आणि अश्रुधुराचा वापर करून घरात प्रवेश केला..पोलिसांना घरात येताना पाहताच अरविंद सिंगने आपल्या परवानाधारक रिव्हॉल्व्हरमधून पोलिसांच्या दिशेने अंदाधुंद गोळीबार केला. त्याने सहा राऊंड्स झाडल्याची माहिती पोलिसांनी दिली. प्रत्युत्तरादाखल पोलिसांनी केलेल्या गोळीबारात आरोपी गंभीर जखमी झाला. त्याला उपचारासाठी नेण्यात आले; मात्र त्याचा मृत्यू झाला..Crime: एका संशयाने नात्याला काळिमा! सासू आणि पत्नीच्या वादातून संताप अनावर; जावयाने उचललं टोकाचं पाऊल, काय घडलं?.दरम्यान, आरोपीने सुरुवातीला पत्नी आणि घरी आलेल्या दोन पुजाऱ्यांची हत्या केली होती. त्यानंतर त्याने स्वतःच्या मुलाचीही हत्या केली. त्याने आपल्या मुलांना ओलीस ठेवले होते. यातील एक मुलगा आरोपीच्या तावडीतून सुटताना जखमी झाला, तर आरोपीने आपल्या मुलीला बंदुकीच्या धाकावर ओलीस ठेवले होते..पोलिसांच्या माहितीनुसार, ओलीस ठेवलेल्या मुलांमध्ये दीर्घकाळ भीतीचे वातावरण होते. त्यांना भूक, तहान आणि डिहायड्रेशनचा त्रास झाला, तसेच त्यांना तीव्र मानसिक धक्का बसला. जखमी मुलाला तातडीने रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. पोलिसांच्या वेळेवर केलेल्या कारवाईमुळे तिन्ही मुलांचे प्राण वाचले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.