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Azamgarh Hostage Crisis : आझमगढ हादरलं! आधी पत्नी अन् दोन पुजाऱ्यांची हत्या, मग मुलावर झाडली गोळी; ८ तासांच्या ऑपरेशननंतर आरोपीचा एन्काउंटर

UP Police Rescue : उत्तर प्रदेशातील आझमगढ येथे पत्नी, दोन पुजारी आणि स्वतःच्या मुलाची हत्या करून अरविंद सिंगने इतर मुलांना ओलीस ठेवले.आरोपीने १० वर्षांच्या मुलावर गोळी झाडल्यानंतर पोलिसांनी स्टन ग्रेनेड्स आणि अश्रुधुराचा वापर करून घरात प्रवेश केला.
Arvind Singh Kills Wife, Priests and Son

Arvind Singh Kills Wife, Priests and Son

esakal

Yashwant Kshirsagar
Updated on

Azamgarh hostage crisis involving Arvind Singh : उत्तर प्रदेशातील आझमगढ येथे पत्नी, दोन पुजारी आणि स्वतःच्या मुलाची हत्या करून अन्य मुलांना ओलीस ठेवणाऱ्या आरोपीचा पोलिसांच्या कारवाईत मृत्यू झाला. अरविंद सिंग असे आरोपीचे नाव असून, जवळपास आठ तास चाललेल्या तणावपूर्ण सुटका मोहिमेनंतर पोलिसांनी त्याला चकमकीत ठार केले. या घटनेत पोलिसांच्या सतर्कतेमुळे ओलीस ठेवलेल्या तीन मुलांचे प्राण वाचले.

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