जीवे मारण्याची धमकी मिळतेय म्हणत पुन्हा ढसाढसा रडले 'बाबा का ढाबा'वाले बाबा

नवी दिल्ली - सोशल मीडियावर एका रात्रीत प्रसिद्धीच्या झोतात आलेल्या बाबा का ढाबा चे बाबा कांता प्रसाद पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहेत. यावेळी बाबा कांता प्रसाद यांनी स्वत:च्या जीवाला धोका असल्यानं माझ्यासाठी प्रार्थना करा असं म्हटलं आहे. कांता प्रसाद यांनी म्हटलं की, मला घरातून बाहेर पडण्याची बीती वाटत आहे. सातत्यानं जीवे मारण्याच्या धमक्या दिल्या जात असून ढाबा जाळण्यात येईल अशीही धमकी मिळत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.

बाबा का ढाबा चालवणारे कांता प्रसाद यांना मिळालेली प्रसिद्धी सर्वांनाच माहिती आहे. एका व्हिडिओमुळे सोशल मीडियावर त्यांची प्रचंड लोकप्रियता वाढली आणि बाबा का ढाबाला प्रसिद्धी मिळाली. त्यांना अचानक मिळालेल्या या प्रसिद्धीमुळे काही लोकांच्या डोळ्यात हे खुपत असल्याचं त्यांचे म्हणणे आहे. याआधी त्यांचे कोणाशी भांडण नव्हते मात्र गेल्या काही दिवसांपासून सतत फोनवर किंवा ढाब्याजवळ येऊन धमक्या देण्याचे प्रकार सुरु झाल्याचं कांता प्रसाद यांनी म्हटलं आहे.

In November, a person, who identified himself as the brother of Gaurav (Wasan), came to me & threatened to hit me. On December 8, another person called me & threatened to set my eatery on fire. I have lodged a complaint with police: Kanta Prasad, owner of Baba Ka Dhaba in Delhi pic.twitter.com/A2fFGHE4jx

— ANI (@ANI) December 18, 2020